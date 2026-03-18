Jujuy participó en jornadas nacionales e internacionales de Derecho Registral en La Plata

La Dirección Provincial de Inmuebles representó a la provincia en un encuentro que reunió a más de 700 especialistas de Iberoamérica para debatir sobre tecnología, legislación y función social de los registros.

Durante los días 12 y 13 de marzo, la ciudad de La Plata se convirtió en el epicentro del derecho registral al recibir las Primeras Jornadas Preparatorias del II° Congreso Nacional e Iberoamericano de Derecho Registral Inmobiliario. En este marco, la provincia de Jujuy mantuvo una participación activa a través de la Esc. Analía Calvetti, jefa del Departamento Registro Inmobiliario de la Dirección Provincial de Inmuebles.

El evento, desarrollado en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, fue inaugurado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Economía Pablo López y el director provincial del Registro de la Propiedad, Ariel Rondán Piacenti.

Un debate con proyección internacional

La convocatoria, impulsada por el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble y la Red Registral Iberoamericana (IBEROREG), congregó a delegaciones de todo el país y representantes de Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Honduras y República Dominicana.

Los ejes centrales del debate giraron en torno a tres pilares fundamentales para la modernización del sector:

–Cooperación internacional: La armonización de normativas entre países de la región.

–Impacto social: La función social y ambiental que desempeñan los registros en el territorio.

–Transformación digital: Los desafíos tecnológicos que enfrenta la gestión inmobiliaria actual.

Fortalecimiento institucional y federal

En paralelo a las jornadas, se llevó a cabo la LXVII Reunión Nacional de Directores de Registros de la Propiedad Inmueble. En este espacio técnico, los titulares de los registros de todo el país analizaron proyectos impulsados por el Consejo Federal destinados a unificar criterios y optimizar el sistema registral argentino.

«Estos espacios resultan fundamentales para el fortalecimiento del sistema, permitiendo el intercambio de experiencias y la construcción de criterios comunes frente a los desafíos jurídicos y tecnológicos», destacó la Esc. Analía Calvetti tras su participación.

La presencia de Jujuy en estos foros reafirma el compromiso de la provincia con la actualización permanente y la integración en redes de colaboración técnica que buscan dotar de mayor seguridad jurídica a los trámites inmobiliarios.