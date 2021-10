Jujuy obtuvo 16 podios en el Grand Prix de Santiago del Estero

El torneo disputado en Santiago del Estero es parte del Circuito Nacional de Jugadores Federados que organiza la Federación Argentina de Tenis de Mesa, uno de los considerados “grandes” y contó con una inscripción de más de 400 atletas que dieron un brillo muy importante a la competencia.

Este fin de semana, del 9 al 11 de octubre se disputó el Grand Prix de Tenis de Mesa “Ing. Lucio Costa Mayuli” en la ciudad de Santiago del Estero y Jujuy tuvo una importante presencia no solo en lo que a participación de jugadores se refiere, sino también en la cantidad de podios en los que se subieron sus jugadores.

Con un total de 16 podios, Jujuy marcó una presencia importante en la ciudad “Madre de Ciudades”, confirmando todo lo bueno que se hizo en el Campeonato Argentino disputado hace un mes en Buenos Aires.

Sin dudas, la jugadora más destacada del torneo (no solo de Jujuy) fue la ledesmense Ana Zapatero Heit, quien se consagró campeona en las categorías Damas Sub 23 y Damas Mayores. Pero además de ella fueron campeones en sus categorías Malena Giménez en Damas sub 11 y Nelson Cancino en Caballeros Maxi 55.

Más allá de los 4 campeones, hubo 5 segundos puestos y otros 7 terceros lugares.

Fueron sub campeones: Daniela Zapatero Heit en categorías Damas Sub 23 y Damas Mayores (perdió las finales con su hermana), Sofía Rocha en Damas Maxi 50, Emiliano Cerpa en Caballeros Sub 9 y Martín Zapatero Heit en Caballeros Sub 17. En tanto los terceros lugares conseguidos por los jujeños vinieron de la mano de: Sofía Rocha en Damas Maxi 60, Santiago Vergara en Caballeros sub 9, Benjamín López Díaz en Caballeros Sub 11, Miguel Barja en Caballeros sub 19 y Sub 23, Gonzalo Girón en Caballeros Sub 23 (compartido con Barja) y Martín Álamo en Caballeros Maxi 40.

La delegación jujeña estuvo conformada por un total de 43 jugadores de distintas localidades de la provincia y, más allá de los mencionados, todos cumplieron con creces en sus presentaciones, quedando varios de ellos muy cerca de alcanzar lugares en el podio.