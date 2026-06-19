Jujuy lanzó la temporada invernal en la Ciudad de Buenos Aires

La provincia dio a conocer su oferta turística, con especial atención en las vacaciones de invierno, la naturaleza, grandes eventos deportivos y musicales y la próxima apertura del Museo Lola Mora.

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, junto al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y al ministro de Cultura y Turismo de esta jurisdicción, Federico Posadas, realizaron el lanzamiento de la temporada de invierno de Jujuy. Patrimonio cultural e histórico, gastronomía, naturaleza y valor paisajístico son las apuestas para lograr una buena afluencia de visitantes.

Scioli expresó que “todo lo que hace Jujuy, no solamente le hace muy bien al norte argentino, sino a todo el país”, así como también valoró que la provincia salga a buscar distintos mercados durante todo el año. Además, agradeció el compromiso “por acompañar el esfuerzo con los privados, que ponen en valor una oferta turística para Argentina y para el mundo”. “Argentina y Jujuy, particularmente, tienen lo que el turismo demanda, que es vivir nuevas experiencias, relacionadas con el turismo naturaleza, con la hospitalidad y con todo lo que está ocurriendo dentro de un mercado internacional exigente”, manifestó.

El funcionario nacional aseguró: “La hemos dado vuelta. Antes decían que Argentina estaba cara, pero las cifras son contundentes, cada vez más gente nos visita”. A esto agregó que “la política de cielos abiertos facilita la conectividad”. “Este año, si seguimos así, vamos camino a batir el récord histórico de llegada de turistas extranjeros a nuestro país, más de 7 millones”, arriesgó, y dijo : “El mundo ve en la Argentina una potencia turística y un lugar óptimo para inversiones”.

Por su parte, el gobernador jujeño consideró: “El turismo tiene que estar al servicio de la mejora de la calidad de vida de nuestra gente”, a la vez que destacó “la potencialidad y las bellezas naturales que tiene Jujuy”. “Creo que hay algo que hay que vivirlo directamente en el lugar: nuestra gente, nuestra historia, nuestra cultura y nuestra gastronomía”, matizó.

Asimismo, Sadir enumeró algunos imperdibles que la provincia tiene para ofrecer en materia histórica y cultural, como el Museo Lola Mora y el Cabildo de San Salvador de Jujuy “que alberga uno de los tres archivos históricos del país”. Según el mandatario: “Todos estos hitos nos permiten seguir mostrando nuestra provincia al mundo”.

A su turno, Posadas subrayó sobre Jujuy que se trata de “un destino que tiene cada vez más propuestas turísticas”. “Hay 28 mil puestos de trabajo generados por la actividad turística que no para de crecer”, puntualizó. Finalmente, manifestó: “Tenemos que mantener la vara alta”.

Durante el lanzamiento, se mencionó la buena conectividad aérea de la jurisdicción, así como también la realización de grandes eventos (shows musicales, encuentros deportivos, feria del libro de Jujuy), una combinación que augura una importante afluencia turística. El objetivo es fortalecer la actividad en julio, uno de los meses con mayor movimiento en la provincia.

Entre los atractivos, se destacan las Yungas, la Quebrada de Humahuaca, la Puna y las Salinas Grandes, así como el funcionamiento Tren Solar, que ofrece experiencias de degustación de vinos en estaciones y salidas nocturnas para contemplar el cielo. A esto se suman las posibilidades de realizar astroturismo, avistaje de aves, cabalgatas y actividades de aventura en distintos puntos de la provincia.

La oferta incorpora este año la inauguración el 2 de julio del Museo Lola Mora, un proyecto de gran envergadura, con características sustentables. El complejo fue diseñado para albergar una colección de seis obras de la destacada escultora argentina que estaban disponibles en la provincia. También ofrece espacios interactivos, educativos y multimedia, además de los clásicos servicios para los visitantes y un restaurante gourmet.

La presentación finalizó con un concierto del músico Tomás Lipán junto a otros artistas. También estuvieron presentes: el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos; la diputada nacional por Jujuy, María Inés Zigarán; el presidente del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe; y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel, además de otros representantes de cámaras, agencias del sector y operadores turísticos.