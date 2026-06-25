Jujuy lanzó campaña contra microbasurales: Multas disuasivas, control ambiental e intervención judicial

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático refuerza controles y sanciones para erradicar microbasurales ilegales, a cielo abierto.

En el marco de la política de gestión ambiental, se presentó el Plan Provincial de Fiscalización y Monitoreo Ambiental de microbasurales y delitos ambientales “Cuidemos Jujuy”, del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, con el objeto de reforzar controles y sanciones para erradicar focos ilegales. La iniciativa, presentada oficialmente, busca generar conciencia y aplicar con firmeza las normativas vigentes.

Como una de sus primeras acciones, el Programa incorpora nuevos mecanismos de fiscalización y denuncia para combatir la formación de microbasurales y el arrojo ilegal de residuos en espacios públicos, rutas, caminos, ríos y terrenos baldíos; y otras infracciones ambientales. Para fortalecer las tareas de fiscalización, se instalaron 14 cámaras con inteligencia artificial de triple foco, equipadas con tecnología capaz de detectar actitudes sospechosas, registrar patentes de vehículos y reconocer rostros, herramientas que además podrán ser utilizadas para distintos tipos de control y prevención: Son puntos calientes distribuidos en distintos sectores de la provincia, considerados críticos por la presencia recurrente de microbasurales y otras infracciones ambientales.

En ese contexto, Álvarez afirmó “en Jujuy tenemos un problema grave que necesita soluciones drásticas y para cuidar el ambiente estamos aplicando –en conjunto- toda la fuerza de la ley tanto nacional, provincial y ordenanzas municipales”.

El control ambiental y las sanciones toman protagonismo

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático no actúa como mero organismo de gestión: Es la autoridad de aplicación ambiental de la provincia, con potestad plena para inspeccionar territorios, labrar actas de infracción, aplicar sanciones administrativas y promover acciones judiciales contra quienes generen daño ambiental. Esta campaña marca el inicio de una etapa de control activo y sostenido.

En ese sentido, el Ministerio no solo tiene a su cargo la gestión integral de residuos mediante GIRSU Jujuy S.E., sino que además cuenta con facultades de control, fiscalización y sanción frente a otras infracciones ambientales como caza furtiva, derrame de líquidos, quema ilegal, etc.

El ministro remarcó que se hará cumplir estrictamente lo establecido en las leyes nacionales y provinciales ambientales (N° 5063 y 5954), que contemplan sanciones para quienes arrojen residuos en espacios no habilitados, provocando la formación de basurales a cielo abierto o cualquier otro delito ambiental. Las penas van desde apercibimientos hasta multas millonarias, como ocurre con las siete denuncias que ya promovió el la cartera de Ambiente y que investiga el MPA con embargo de vehículos que aparecieron en los primeros videos.

No obstante, desde la cartera se destacó que el objetivo principal es prevenir la contaminación, proteger la salud pública, reducir la generación de microbasurales y fortalecer el cumplimiento de las normas ambientales en toda la provincia.

“Cuidemos Jujuy es una invitación a asumir una responsabilidad compartida. Cada acción responsable contribuye a proteger nuestros paisajes, nuestros recursos naturales y la calidad de vida de todos los jujeños”, concluyó Álvarez e invitó a colaborar a través de la línea de Whatsapp 3886080263, para denuncias de delitos ambientales.

Intervención judicial

Por último, se informó que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tendrá un rol central en el seguimiento de los casos detectados. El organismo judicial llevará adelante las investigaciones correspondientes sobre las denuncias que sean realizadas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con el objetivo de determinar responsabilidades y avanzar en las acciones legales que correspondan ante posibles delitos ambientales.

Con operativos en territorio, señalización en puntos críticos y difusión en medios y redes sociales, la provincia apuesta a un cambio cultural sostenido que permita erradicar definitivamente los basurales a cielo abierto.