Jujuy Jiménez mandó al frente a uno de los jugadores de la Scaloneta: “Hubo un mensajito pero después lo borró”

La modelo habló el chat que existió con uno de los integrantes del Seleccionado Nacional.

Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las mujeres más lindas de la Argentina y, ahora que se encuentra soltera tras su separación de Bauti Bello, también es una de las más cortejadas.

Consultada por su presente amoroso, la modelo contó: “No me fijo en el rubro (en el que trabaja), pero sí me pasa que para estar con alguien necesito que esa persona me genere algo, que me pase algo. No importa qué hace, pero sí que trabaje”.

Luego de esto, Jujuy contó que sentía “debilidad” por los deportistas. Inmediatamente, Rodrigo Lussich le consultó en Socios del espectáculo : “¿Es cierto que te tiró mensaje alguien de la Selección?”.

“Sí, sí, hubo algún mensajitos pero no respondí. Lo leí de esa forma en la que no aceptás la solicitud entonces queda como no leído. No se enteró que lo vi”, reconoció ella.

Dando más detalles pero sin revelar quién fue, Jujuy añadió: “Cuando le quise mostrar a una amiga quién me había escrito, lo había borrado. Igual, yo creo que ellos tiran y tiran a ver qué pasa y si pica alguien. No me parece mal, hoy todo se maneja un poco así”.

