Jujuy Jiménez confirmó su separación de Juan Martín del Potro

La modelo habló de la fuerte crisis con el tenista.

Sofía “Jujuy” Jiménez confirmó su separación con Juan Martín del Potro. La diosa asumió que vive una profunda crisis con el deportista, después de más de un año de relación y algunos rumores.

En diálogo con LAM, la modelo admitió que la cuarentena ayudó a tomar la decisión. “Es un momento de incertidumbre, de reflexión. Con Juan veníamos medio raro. Tuvimos un momento en el que no estábamos escuchando. En ese momento pensé en focalizar en mí, con cosas que me hagan bien. En el medio vino mi mamá”, dijo.

“Hay cosas que en el amor la vivimos diferentes. Ya estábamos conviviendo. Fue una relación muy intensa, todo muy rápido. Nos separamos, los dos creemos que es lo mejor”, aclaró.

“No tengo todo tan claro. No hay nada concreto que nos hizo separar. La convivencia se volvió complicada. Nos fue pasando. Desde el momento en el que nos elegimos fue muy lindo. Nos separamos hace dos semanas, de manera rotunda. No nos hablamos, decidimos cortar por lo sano. No nos estábamos escuchando, comunicándonos”, disparó. “Veremos qué pasa post cuarentena. No sé si es definitivo, se lo dejo a la vida”, añadió.

Luego, confirmó que no hubo terceros en discordia. “No, hasta que yo sepa no. No vi nada. Nunca revisé su celular. No me gusta entrar en esa. Hay parejas que lo hacen pero yo no. No encontré porque tampoco busqué”.

(Caras.com)