Jujuy integra la nueva Guía de Astroturismo de ONU y se posiciona como referente en la observación del cielo

La provincia consolida su posicionamiento internacional y refuerza su apuesta por un modelo de turismo sostenible, innovador y alineado con las tendencias globales.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, ONU Turismo presentó la Guía para el Desarrollo del Astroturismo, un documento elaborado junto a la Fundación Starlight que establece lineamientos para el diseño, gestión y promoción de experiencias turísticas vinculadas a la contemplación del cielo nocturno.

Argentina forma parte de esta publicación internacional y Jujuy se destaca como uno de los territorios con mayor proyección en esta actividad.

Jujuy y un cielo privilegiado

La provincia de Jujuy cuenta con un Sendero Starlight, distinción que certifica la calidad excepcional de sus cielos y el compromiso con su preservación, posicionando a Jujuy como un destino estratégico para el desarrollo del astroturismo en el país. Las condiciones naturales de la Puna y la Quebrada, sumadas a la baja contaminación lumínica y a una fuerte identidad cultural, convierten al cielo jujeño en un recurso turístico de alto valor.

Argentina posee seis certificaciones Starlight en total —que incluyen destinos, reservas y alojamientos en distintas provincias—, pero el caso de Jujuy sobresale por su enfoque integral, que articula turismo de naturaleza, ciencia, educación ambiental y comunidades locales.

La experiencia nacional, incluida en la guía, fue valorada especialmente por la complementariedad entre el astroturismo y otras propuestas innovadoras, como la paleontología y la interpretación del patrimonio natural y cultural. En este marco, Jujuy aparece como un ejemplo de diversificación de la oferta turística a partir de recursos únicos y sostenibles.

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que participó en la elaboración del documento, también desarrolló guías específicas para destinos turísticos argentinos, incorporando al astroturismo como un producto estratégico. Estos lineamientos buscan fortalecer la competitividad de los territorios, promoviendo prácticas responsables que protejan el cielo oscuro y generen experiencias educativas y de calidad.

Con su inclusión en la Guía de Astroturismo de ONU Turismo, Jujuy consolida su posicionamiento internacional y refuerza su apuesta por un modelo de turismo sostenible, innovador y alineado con las tendencias globales.