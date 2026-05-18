Jujuy instalará el primer tótem de seguridad ciudadana conectado directamente al 911

El sistema contará con cámara de videovigilancia, comunicación bidireccional y botones de alerta para fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia, avanza el proyecto de implementación del primer “Tótem de Seguridad Ciudadana” de la provincia, un sistema tecnológico que estará conectado de manera directa con el Centro de Monitoreo y Emergencias 911 para brindar asistencia inmediata a vecinos y transeúntes.

La iniciativa forma parte de una Red de Tótems de Seguridad Ciudadana que contempla la instalación de dispositivos inteligentes en sectores estratégicos como corredores seguros, espacios públicos y zonas comerciales, incorporando herramientas de videovigilancia, comunicación bidireccional y monitoreo en tiempo real para actuar rápidamente ante situaciones de riesgo, hechos delictivos o pedidos de ayuda.

Instalación de tótems de seguridad ciudadana

Cada tótem contará con cámaras de seguridad, sirenas, luces estroboscópicas, parlantes, intercomunicadores y un botón de emergencia que alertará automáticamente al sistema 911. Una vez activado, los operadores podrán visualizar lo que ocurre en el lugar, establecer comunicación inmediata con la persona afectada y coordinar el envío de recursos policiales, sanitarios o de asistencia.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el sistema permitirá asistir a personas que se encuentren en estado de shock, desorientadas o imposibilitadas de aportar referencias precisas sobre su ubicación. En ese sentido, destacaron que el dispositivo georreferencia automáticamente el origen de la alerta y activa las cámaras asociadas al sector para facilitar la intervención.

Entre los principales beneficios del sistema se destacan la reducción de los tiempos de respuesta, el fortalecimiento de la prevención, una mayor articulación entre la Policía, el SAME y los operadores del 911, además de la generación de evidencia audiovisual que podrá resultar útil tanto para tareas preventivas como para investigaciones judiciales.

En una primera etapa, el proyecto prevé la instalación de un modelo piloto en la intersección de calles Dorrego e Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y analizar posteriormente su implementación en otros sectores del Gran Jujuy y distintos puntos de la provincia.

Finalmente, las autoridades solicitaron a la ciudadanía el cuidado y uso responsable de estos dispositivos, entendiendo que forman parte de una política pública destinada a brindar mayor seguridad y asistencia inmediata en zonas estratégicas del territorio provincial.