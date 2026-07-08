Jujuy fue sede del Primer Congreso Internacional de Policías Turísticas

Durante dos jornadas, la provincia reunió a especialistas y representantes de fuerzas de seguridad de Argentina, Brasil y Colombia para intercambiar experiencias y fortalecer estrategias vinculadas a la seguridad turística.

Con una amplia participación de referentes nacionales e internacionales, se realizó en Jujuy el Primer Congreso Internacional de Policías Turísticas, un espacio de formación e intercambio que consolidó a la provincia como referente en el desarrollo de políticas de seguridad orientadas al turismo.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Seguridad a través de la Policía de Jujuy, se desarrolló bajo el lema «Seguridad, Cultura y Patrimonio» y contó con dos jornadas de actividades realizadas en Tilcara y en el Cabildo de Jujuy. Participaron especialistas de Brasil y Colombia, junto a representantes de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Salta y personal policial de distintos puntos de la provincia.

La directora de la Policía Turística de Jujuy, Norma Chavarría, destacó que el principal objetivo del congreso fue generar un ámbito de trabajo conjunto que permita fortalecer la seguridad turística mediante la capacitación permanente y el intercambio de experiencias con otras jurisdicciones.

En ese sentido, remarcó la importancia de consolidar vínculos con fuerzas especializadas de otros países y provincias para avanzar en acciones coordinadas que acompañen el crecimiento sostenido del turismo en Jujuy. Asimismo, valoró la posibilidad de que los visitantes recorrieran los principales destinos de la Quebrada de Humahuaca para conocer de primera mano el patrimonio natural y cultural de la provincia.

Jujuy, a la vanguardia de la seguridad turística

Por su parte, el especialista en seguridad turística Fabián Olmos felicitó al Gobierno de Jujuy por la realización del congreso y señaló que la provincia se encuentra «a la vanguardia» en materia de seguridad turística. Además, destacó que la Policía de Jujuy es la primera institución pública del país en contar con una Dirección General de Policía Turística, lo que representa un importante avance para la especialidad.

Olmos también resaltó el crecimiento que experimentó la seguridad turística en Argentina y Latinoamérica, subrayando que la protección de los visitantes constituye un factor estratégico para el desarrollo de los destinos. En ese marco, indicó que la formación de los recursos humanos resulta fundamental para brindar respuestas acordes a las nuevas demandas del sector.

La realización del congreso reafirma el compromiso del Gobierno de Jujuy con el fortalecimiento de la seguridad turística, promoviendo la capacitación, la cooperación institucional y la profesionalización del personal policial para acompañar el crecimiento de una de las principales actividades económicas de la provincia.