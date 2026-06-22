Jujuy fue sede del Encuentro Regional de Santuarios

Este 4° encuentro se realizó entre el 18 y el 20 de junio en nuestra provincia.

Desde el 18 al 20 de junio se llevó a cabo en Jujuy el 4º Encuentro Regional de Santuarios del NOA.

En el mismo, participaron miembros de los santuarios de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Concepción, La Rioja, Santiago del Estero y Añatuya.

Alrededor de 80 personas se hicieron presentes en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Rio Blanco y Paypaya en donde se dio por iniciado el encuentro el jueves 18 por la tarde, con una visita al santuario a sus instalaciones y la santa misa en el templo.

El día viernes los participantes, en el Buen Pastor, lugar de alojamiento y trabajo, pudieron escuchar dos charlas por la mañana, sobre los sacramentales, a cargo de los sacerdotes Gustavo Rodríguez y Javier Mamaní, de la Arquidiócesis de Salta.

Por la tarde disertó Monseñor Mario Cargnello sobre la dimensión mariana en los santuarios.

Luego, en un trabajo de grupos, se compartió las experiencias y se reflexionó sobre los puntos que dejó como tarea de reflexión Monseñor Cargnello.

Finalmente el viernes se celebró la misa en la capilla del Buen Pastor, presidida por Monseñor Cargnello y por el obispo diocesano Monseñor Daniel Fernández.

Después de la cena se compartió un fogón muy alegre y animado, recibiendo regalos casi todos los participantes.

El sábado por la mañana se realizó una procesión por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, rezando la oración por la patria frente a la Casa de Gobierno, luego los peregrinos fueron trasladados al Santuario de Rio Blanco en donde realizaron una procesión y los sacerdotes participantes concelebraron la eucaristía.

Finalmente se les sirvió el almuerzo y todos pudieron regresar a sus hogares, en las provincias respectivas.

Destacaron que la actividad desarrollada, fue un encuentro muy provechoso y muy alegre, para satisfacción de todos los participantes.

En la misa se anunció el lugar del encuentro del próximo año que será la Arquidiócesis de la provincia de Salta.

Asimismo próximamente se designará el delegado regional para los santuarios, tarea que se le encomendó a Monseñor Cargnello para que lo transmita a los obispos de la región.

Por último agregaron que, fue un acontecimiento verdaderamente hermoso y tonificante para los que sirven en los santuarios del NOA.