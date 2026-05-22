Jujuy fortaleció las políticas de igualdad con una jornada sobre diversidad y derechos

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La jornada de «Diversidad, derechos y cuidados» se desarrolló para promover igualdad en el marco de la lucha contra la discriminación.

Jujuy fortaleció las políticas de igualdad con una jornada sobre diversidad y derechos

En el marco de la lucha contra la discriminación, la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de la jornada para promover la igualdad “Diversidad, derechos y cuidados” junto al Ministerio de Salud de Jujuy.

«Diversidad, derechos y cuidados»

Durante la jornada que se desarrolló en inmediaciones del Ministerio de Salud se brindó información sobre los dispositivos provinciales de acompañamiento y asistencia ante situaciones de violencia por motivos de género, como así también sobre el acceso a servicios de salud y cuidado para todas las personas.

Es importante destacar que en Jujuy funcionan 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en toda la provincia con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía.

Se destacó la importancia de acercar información clara y accesible para toda la comunidad para que más mujeres y personas de la diversidad sexual conozcan los recursos y puedan acceder al seguimiento profesional, gratuito y confidencial ante situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, se recordó que quienes atraviesen situaciones de violencia por motivos de género pueden acercarse a la sede central, ubicada en calle Belgrano 1182 del barrio Centro o comunicarse al 0 800 888 4363, línea gratuita, disponible las 24 horas todos los días del año.

De esta actividad también participó la directora provincial de Igualdad y Diversidad Sexual, Patricia Toconás.

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