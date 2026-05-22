Jujuy fortaleció las políticas de igualdad con una jornada sobre diversidad y derechos

La jornada de «Diversidad, derechos y cuidados» se desarrolló para promover igualdad en el marco de la lucha contra la discriminación.

En el marco de la lucha contra la discriminación, la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de la jornada para promover la igualdad “Diversidad, derechos y cuidados” junto al Ministerio de Salud de Jujuy.

«Diversidad, derechos y cuidados»

Durante la jornada que se desarrolló en inmediaciones del Ministerio de Salud se brindó información sobre los dispositivos provinciales de acompañamiento y asistencia ante situaciones de violencia por motivos de género, como así también sobre el acceso a servicios de salud y cuidado para todas las personas.

Es importante destacar que en Jujuy funcionan 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en toda la provincia con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía.

Se destacó la importancia de acercar información clara y accesible para toda la comunidad para que más mujeres y personas de la diversidad sexual conozcan los recursos y puedan acceder al seguimiento profesional, gratuito y confidencial ante situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, se recordó que quienes atraviesen situaciones de violencia por motivos de género pueden acercarse a la sede central, ubicada en calle Belgrano 1182 del barrio Centro o comunicarse al 0 800 888 4363, línea gratuita, disponible las 24 horas todos los días del año.

De esta actividad también participó la directora provincial de Igualdad y Diversidad Sexual, Patricia Toconás.