Jujuy fortalece la profesionalización del turismo con nuevas alianzas académicas

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy continúa ampliando su red de articulaciones con instituciones educativas con el objetivo de fortalecer la formación y capacitación de quienes integran el sector turístico provincial.

En este marco, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos, recibieron a autoridades de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) para comenzar a explorar líneas de trabajo conjunto. Participaron del encuentro Horacio Cornejo, director de la Escuela Universitaria de Turismo de UCASAL, y Edgar González de Prada, delegado rectoral de la sede Jujuy, acompañados por su equipo académico.

Jujuy sigue fortaleciendo el turismo

“Buscamos sumar actores académicos que nos acompañen en este desafío compartido de elevar la calidad del sector turístico y fortalecer la preparación profesional”, expresó Posadas, destacando la importancia de consolidar espacios de formación continua.

La reunión tuvo como objetivo identificar oportunidades de capacitación y acompañamiento académico que complementen las acciones formativas que el Ministerio ya viene desarrollando en la provincia, apuntando a mejorar la competitividad y la calidad de los servicios turísticos. Por su parte, Cornejo subrayó que tanto Salta como Jujuy comparten la visión de “ofrecer un mejor servicio a los turistas y garantizar que el turismo se convierta en un verdadero motor del desarrollo económico y social de nuestras comunidades”.

La UCASAL cuenta con presencia en Jujuy desde hace más de 30 años. En este sentido, González de Prada remarcó el compromiso de la universidad de “acompañar a la provincia en todas sus actividades e indagar sobre nuevas oportunidades de formación para el crecimiento de nuestra población y de nuestros jóvenes”.