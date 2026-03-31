Jujuy fortalece la detección temprana del cáncer colorrectal con tests disponibles en toda la provincia

La consulta a tiempo permite diagnóstico temprano, aumentando la probabilidad de curación.

“Cada 31 de marzo conmemoramos el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Colorrectal(CCR), jornada para reforzar la sensibilización de la comunidad, especialmente en la prevención ya que se trata de uno de los tumores con mayor probabilidad de curación”, explicó la referente del Programa Provincial de Cáncer Colorrectal, María Emilia Yarade.

En el mismo sentido, detalló que “la estrategia continúa trabajando de forma activa en el Hospital Zabala de Perico y lo estamos implementando en el Hospital Pablo Soria y en el CEPAM, mientras en cualquier laboratorio de la provincia está disponible el test de sangre oculta en materia fecal que puede solicitar el médico de cabecera”, recordando que “el fecatest es simple, rápido, seguro, indoloro y permite con una pequeña muestra de material fecal, detectar lesiones tempranas como pólipos e iniciar con el abordaje adecuado según el caso particular”.

Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Colorrectal

En más del 90% de los casos, el cáncer colorrectal se origina a partir de una lesión precursora que se denomina pólipo adenomatoso, formado por el crecimiento anormal de las células del colon que tardan entre 10 y 15 años en transformarse en CCR. Esta progresión lenta permite a través de los controles periódicos, prevenir la enfermedad cuando todavía no se presentan síntomas, recordando que, detectado en una etapa temprana, el CCR puede curarse.

La mayoría de las personas con cáncer colorrectal puede manifestar síntomas como sangrado al defecar, diarrea, estreñimiento, pérdida de peso, dolor abdominal, cansancio generalizado y déficit de hierro sin señales específicas al inicio de la enfermedad.

En aproximadamente el 75% de los casos, el CCR se desarrolla en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares de la enfermedad. Por ello, es fundamental cumplir con los exámenes de manera periódica, con el test de sangre oculta en la materia fecal o colonoscopía de acuerdo a la evaluación, en especial a partir de los 50 años de edad cuando la incidencia de esta patología es mayor.

La consulta es clave cuando la persona:

-Tiene más de 50 años de edad, aunque no presente síntomas

-Tiene más de 40 años de edad y antecedentes familiares o personales de pólipos o cáncer colorrectal

-Presenta antecedentes de enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn

-Manifiesta síntomas como sangrado o cambios en la forma habitual de evacuar el intestino, dolores abdominales o rectales frecuentes, anemia o pérdida de peso

Prevención del cáncer colorrectal: recomendaciones

Los hábitos saludables pueden ser aliados en la prevención del cáncer colorrectal, especialmente:

-Seguir una alimentación rica en fibras, priorizando vegetales y frutas

-Disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal

-Ingerir productos ricos en calcio como lácteos

-Realizar actividad física de manera regular y mantener un peso saludable

-Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco