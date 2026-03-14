Jujuy fortalece el trabajo en territorio para prevenir dengue y chikungunya

Se profundiza la vigilancia epidemiológica y las acciones de control vectorial en diferentes regiones de la provincia, priorizando la prevención y el cuidado comunitario.

Ante la confirmación de casos de chikungunya, la provincia continúa profundizando el trabajo sanitario en territorio para la prevención de dengue y chikungunya, mediante una estrategia integral que contempla vigilancia epidemiológica permanente, control focal, búsqueda activa de personas con síntomas febriles y fumigaciones programadas en distintos sectores.

En paralelo, equipos de Epidemiología, Atención Primaria de la Salud, junto a municipios, sostienen despliegues territoriales para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya. Estas acciones se refuerzan en diferentes regiones de la provincia, especialmente en aquellas donde las condiciones climáticas pueden favorecer la reproducción del mosquito.

En este contexto, desde la Dirección Provincial de Epidemiología a la fecha reportaron en total seis casos confirmados, distribuidos según localidad de residencia, a saber: cuatro en Aguas Calientes y un caso en las localidades de Caimancito y Perico. Ante la situación, todos los pacientes permanecen aislados y estables, sin complicaciones, siguiendo las recomendaciones de vigilancia clínica.

Asimismo, destacan que la principal medida de prevención es evitar la formación de criaderos en los hogares, ya que el mosquito vive y se reproduce en recipientes que acumulan agua en patios, jardines, techos o alrededores de las viviendas. Además, el compromiso de la comunidad resulta clave para sostener el cuidado de la salud colectiva.

Dengue, zika y chikungunya se previenen de la misma manera

– Eliminar objetos que acumulen agua como latas, botellas, neumáticos o baldes

– Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales y floreros

– Limpiar patios, canaletas, rejillas y desagües

– Lavar con cepillo los recipientes que se utilizan para almacenar agua

– Mantener tapados tanques y reservorios

Cómo evitar la picadura del mosquito

– Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase

– Utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas, especialmente en actividades al aire libre

– Colocar mosquiteros en puertas y ventanas

– Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras

– Utilizar repelentes ambientales como tabletas o espirales

Las personas gestantes deben extremar las medidas de protección frente a las picaduras.

Síntomas y cuándo consultar

Ante fiebre de 39 ºC o más, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, ronchas en la piel, náuseas, diarrea o malestar general, se recomienda no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano, además de mantener una adecuada hidratación.

Asimismo, podés consultar desde tu celular o computadora en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, de lunes a domingos de 8 a 20 horas.

Por último, es importante mencionar que la detección temprana, el trabajo territorial de los equipos sanitarios y la participación activa de la comunidad son fundamentales para la prevención y el cuidado de la salud pública.