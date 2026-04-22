Jujuy estuvo presente en la 51° Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

Autoridades de Jujuy formaron parte del COFENAF, impulsando una agenda articulada para la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

En el marco de la 51° Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Jujuy estuvo representada por autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, quienes participaron activamente en la agenda de trabajo prevista.

Por la provincia, asistieron, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, y la directora provincial del área, Mariela Gloss, quienes consolidaron el intercambio de experiencias entre jurisdicciones y reafirmaron el compromiso de impulsar acciones articuladas que garanticen el acceso a derechos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio.

El COFENAF fue creado por la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Funciona como ámbito horizontal de intercambio, debate y decisión entre jurisdicciones, y está presidido por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).