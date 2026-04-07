Jujuy es una de las provincias con mayor cobertura de vacunación antigripal del país

Liderando en el grupo de riesgo de 6 a 24 meses de edad, cumpliendo la meta en personal de salud y embarazadas, los equipos esperan la llegada de más vacunas.

«Debemos reforzar la aplicación en los adultos mayores que tenemos una gran cantidad, pero estamos a la espera de la llegada de más dosis a la provincia por parte de Nación», sostuvo el ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, al referirse a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026.

Manzur indicó también que «la provincia siempre tiene buena cobertura y es destacada a nivel nacional por la disposición de vacunas en cada puesto de salud y el equipo de Atención Primaria de Jujuy vacunado casa por casa».

A la fecha, la provincia alcanza 23.943 vacunas antigripales aplicadas: 5.474 al personal de salud cumpliendo un 47,46%; 14.556 adultos mayores llegando a un 18,2%; 1.451 embarazadas alcanzando un 34,44% y 2.462 menores de de 6 a 24 meses de edad con un 29,22% de cobertura.

Se espera la llegada de 80.579 dosis de vacunas antigripales a Jujuy para cubrir la meta indicada.