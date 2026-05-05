Jujuy es sede de capacitación internacional: Inició el Curso Básico de Infantería Policial

​Nuestra provincia se convierte en el epicentro de la formación táctica con el inicio del Curso Básico Nacional e Internacional de Infantería Policial, organizado por el Cuerpo de Infantería de la DATOP de la Unidad Regional 1.

Esta prestigiosa capacitación, aprobada por la Jefatura de Policía, tiene como objetivo perfeccionar la doctrina operativa y las tácticas necesarias para el restablecimiento del orden público a través de la Dirección de Apoyo Táctico y Operativo Policial (DATOP).

​El acto de apertura contó con la presencia del jefe de Policía de la Provincia, quien brindó unas palabras de bienvenida a todos los cursantes.

Durante su discurso, destacó la importancia de la hospitalidad jujeña y la relevancia de este intercambio académico, instando a los efectivos a aprovechar al máximo la experiencia para elevar los estándares de profesionalismo en sus respectivas unidades.

​»Es un orgullo para Jujuy recibir a camaradas de distintas latitudes. Esta capacitación no solo forja habilidades técnicas, sino que fortalece el espíritu de unidad de nuestras fuerzas», señaló la máxima autoridad policial.

​La envergadura de este curso queda demostrada en la diversidad de sus 39 cursantes.

Además de los efectivos locales, participan policías de las provincias de Salta y Formosa, al igual que efectivos representantes internacionales de las fuerzas de Paraguay, Bolivia y Ecuador, quienes llegaron a Jujuy para absorber los conocimientos de nuestra fuerza de seguridad en la que la fase interna finalizara el 9 de mayo y la externa desde el 11 de mayo al 1ero de junio.