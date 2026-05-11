Jujuy dio inicio a los festejos de mayo con la conmemoración del Día del Himno Nacional

El gobernador Carlos Sadir encabezó la ceremonia oficial por el Día del Himno Nacional Argentino con el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

En un emotivo acto celebrado en la explanada de la Casa de Gobierno, el gobernador Carlos Sadir encabezó este lunes la ceremonia oficial por el Día del Himno Nacional Argentino. El evento no solo rindió tributo a la canción patria, sino que marcó el inicio formal de la agenda de festejos correspondientes al mes de mayo.

La ceremonia contó con una amplia representación de los tres poderes del Estado. Acompañaron al mandatario el vicegobernador, Alberto Bernis; miembros del gabinete provincial; jueces del Superior Tribunal de Justicia; legisladores y autoridades del Ejército Nacional. Un momento de especial distinción fue la presencia de los Veteranos de Guerra de Malvinas, quienes participaron del homenaje.

Honores a los símbolos patrios

La jornada comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera de la Libertad Civil. Posteriormente, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional, cuya ejecución musical estuvo a cargo de la banda de Música Municipal “19 de Abril”.

«Jujuy es donde nació la Patria»

Durante el acto, el secretario de Cultura de la provincia, José Rodríguez Bárcena, destacó la relevancia histórica y cultural de la fecha, subrayando la identidad jujeña ligada a la construcción de la nación.

«Se trata de uno de los símbolos patrios e identitarios fundamentales para la nación argentina y es muy importante tenerlo presente en Jujuy», señaló el funcionario.

Rodríguez Bárcena enfatizó que la provincia debe sentirse orgullosa de su rol histórico: «Jujuy es donde nació la patria y es abanderada de la nación. Debe ser un orgullo para cada habitante honrar símbolos como el Himno y la Bandera de la Libertad Civil, nuestro cuarto símbolo patrio».

Con este homenaje, la provincia abre un calendario de actividades cívicas que se extenderán durante todo el mes, reafirmando el compromiso con la memoria histórica y los valores democráticos.