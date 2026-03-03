Jujuy consolida su liderazgo minero y ratifica su proyección internacional

El gobernador Carlos Sadir expuso ante referentes e inversores del sector en Toronto, donde destacó el liderazgo exportador de la provincia, las políticas de impulso a la actividad minera y el potencial estratégico de Jujuy.

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir, Jujuy participó del “Argentina Day” en el marco de la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en Toronto, considerada la más importante del mundo en materia minera. La provincia volvió a posicionarse en la agenda internacional como un actor estratégico dentro del mapa global de los recursos minerales.

«Somos parte de la Mesa del Litio junto a Salta y Catamarca, y la principal provincia exportadora de carbonato de litio de la Argentina», destacó el mandatario durante su exposición.

El gobernador de Jujuy remarcó el interés que genera en inversores y especialistas «nuestro modelo minero que tiene controles ambientales firmes y una institucionalidad fortalecida a través del Ministerio de Minería».

«Además, estamos impulsando proyectos de fomento a la inversión y a la producción para potenciar una matriz minera diversificada», resaltó Sadir en referencia a la presentación de un proyecto del ley de fomento a las inversiones desde los 5 millones de dólares en adelante, con el objetivo de promocionar todos los sectores productivos y, en especial, a la minería.

«Seguimos posicionándonos en el mundo con desarrollo, sostenibilidad y generando más empleo para los jujeños», afirmó el mandatario y ratificó el compromiso de consolidar una minería responsable que impulse el crecimiento de la provincia y amplíe las oportunidades.