Jujuy con una marcha le dijo No al Apagón Cultural

En Plaza Belgrano se reunieron un grupo de artista con la consigna de No al Apagón Cultural donde participaron, músicos, artistas, actores y demás hacedores de la cultura provincial.

Fue a las 10:00 de la mañana donde marcharon en favor de la cultura, la iniciativa fue acompañado por todos los artistas de San Salvador de Jujuy del interior con un solo, que se derogue la ley y poder seguir creando cultura.

La artista Nadia Ruge comentó, “este 31 de diciembre entra en vigencia una ley que dice que todos esos impuestos de financiamiento para los institutos culturales pasaran directamente al Tesoro Nacional, lo que significa que el gobierno de turno va a decidir cuánto le corresponde a la cultura, nosotros estamos en contra de eso porque sería la desaparición de las salas teatrales, del cine independiente, de los estudiantes de cine y no queremos que pase eso, por eso estamos acá, porque además queremos que el Congreso discuta y entregue un proyecto de ley que existe y tiene labor parlamentaria para que ese financiamiento se extienda 50 años más. No queremos el apagón de la cultura para que no desaparezca la producción independiente de arte y la cultura”.

También recordó, “venimos de una pandemia que nos ha golpeado fuertemente y esto es totalmente defensivo porque estamos defendiendo lo último que nos queda, porque nosotros los trabajadores del arte y la cultura somos trabajadores que no tenemos derechos, no tenemos obra social, no tenemos sindicato, trabajamos precarizados hace años y en la provincia tampoco hay ningún financiamiento para la cultura y dependemos de estos institutos que también se han logrado con lucha y organización. Durante la pandemia muchos compañeros no tuvieron para comer y ahora nos pudimos organizar en asamblea porque esto es urgente, queremos resolver y seguir para conquistar más derecho”.

Sobre las gestiones realizadas señaló, “hay contactos con los políticos, pero nosotros en mayoría no confiamos solo en las palabras porque pueden decir que sí e incluso se sacan fotos, dicen que está garantizado, pero nosotros confiamos en nuestra fuerza, así que vamos a continuar exigiendo en las calles nuestro derecho a decidir, porque al gobierno no le está temblando la mano para el ajuste en todos los sentidos y para pagar la deuda externa, nosotros decimos que la deuda es cultura y no vamos a dejar qué eso pase”.

En cuanto a las acciones seguir por el colectivo culturas, “los próximos pasos a seguir vamos a hacer el festivales y jornadas culturales, sobre todo una campaña sensibilización para que la comunidad puede entender que la cultura es un derecho como es la educación y la salud así la comunidad también la defienda con nosotros”.

Sobre el proyecto que busca desfinanciarla dijo, “está ley que entraría en vigencia para desfinanciar la cultura se votó en el año 2017 durante el macrismo, pero la voto todo el PJ, también incluso la votaron todos los funcionarios que hoy están, por eso no confiamos en las palabras y queremos movilizarnos así entiendan que no vamos a permitir esto porque no es solamente el macrismo, sino que lo votaron todos y nosotros estamos en contra”.

En referencia a la actividad culturar expresó la artista, “la producción cultural e independiente es también la que va a los barrios y a las bibliotecas populares, no es la que está en los teatros o las salas oficiales, sino que es justamente la que nace desde el pueblo, nace en los barrios que nos afecta a todos, por ello queremos que la comunidad nos apoye y defienda la cultura como un derecho”.

Finalmente avaluó “si llega a pasar el apagón sería gravísimo porque nosotros desde ya producimos y sin ese financiamiento desaparecerían salas de teatro que tienen ayuda del Instituto Nacional, salas de cines de producción independiente como ser historias y memorias de los pueblos, creo que quieren que las cuenten Netflix las historias de nuestro pueblo y lo que queramos decir”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ