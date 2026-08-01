Jujuy celebra a la Madre Tierra: La provincia vive a pleno el Día de la Pachamama

La provincia de Jujuy inició oficialmente este sábado 1 de agosto las celebraciones por el Día de la Pachamama, consolidando su rol como Capital Nacional de esta festividad ancestral.

Desde las primeras horas de la jornada, miles de jujeños y turistas participan de los tradicionales rituales de agradecimiento a la Madre Tierra en las cuatro regiones de la provincia.

El ritual central en el Xibi Xibi

En la Capital jujeña, el foco de atención se concentra esta mañana en el Parque Lineal Xibi Xibi. Vecinos y autoridades municipales realizan la clásica corpachada, el acto de «dar de comer» a la tierra.

En un pozo especialmente ornamentado, los participantes depositan ofrendas que incluyen comidas regionales, bebidas tradicionales como la chicha, hojas de coca y cigarrillos, en un clima de profundo respeto y espiritualidad.

Tradiciones que se mantienen vivas

El inicio del mes de la Pachamama estuvo marcado por las costumbres hogareñas que se repiten cada año:

• Tres tragos de caña con ruda: El día comenzó en ayunas con este tradicional brebaje para espantar los males de la época invernal.

• Sahumado de hogares: Casas, comercios y espacios públicos fueron purificados con el humo de hierbas aromáticas para renovar las energías.

Conexión en la Quebrada y la Puna

Los festejos centrales se replican con gran fuerza en localidades de la Quebrada de Humahuaca y la Puna, como Humahuaca, Purmamarca y Tilcara. Allí, las comunidades originarias guían las ceremonias más íntimas y tradicionales, las cuales se extenderán durante todo el mes de agosto con festivales folclóricos y ferias gastronómicas.

Testimonios desde el corazón de la Quebrada: «Es devolverle a la tierra un poco de lo que nos da»

En Humahuaca, las ceremonias comienzan con los primeros rayos del sol. Avelino Choque, comunero de la zona, explicó a nuestro medio el profundo valor espiritual que guarda esta fecha para los pueblos andinos.

«La Pachamama no es solo suelo; es nuestra casa, la que nos alimenta y nos cuida. Para nosotros no es una jornada de fiesta comercial, es un momento de profunda intimidad familiar y comunitaria. Al abrir la boca de la tierra y ofrendarle nuestra mejor comida, estamos sellando un pacto de reciprocidad y respeto que heredamos de nuestros abuelos», remarcó emocionado.

Recuadro Explicativo: El significado sagrado de las ofrendas

Cada elemento depositado en la boca de la Pachamama tiene una razón de ser y refleja la abundancia que se le pide a la Madre Tierra para el año que inicia:

• Comidas cocidas: Se preparan platos típicos (como tije, picante o tamales) sin sal, ya que la tradición dicta que la sal puede quemar los labios de la Tierra.

• Bebidas y Chicha: Simbolizan la alegría, la celebración y la fertilidad de los campos para la próxima temporada de siembra.

• Hojas de Coca: Se seleccionan las tres hojas más perfectas (el Kintu) para armar un lazo de paz, pidiendo protección para el ganado y salud para la familia.

• Cigarrillos encendidos: Se clavan en los bordes del pozo; si el cigarrillo se consume por completo, es un augurio de buena suerte, salud y prosperidad para el hogar.

Agenda de Actividades Culturales para el Fin de Semana

Las celebraciones por el mes de la Pachamama continúan durante todo el fin de semana con las siguientes actividades destacadas:

• Sábado por la tarde (San Salvador): Muestras de danza y ferias de artesanos locales en los predios culturales de la capital jujeña.

• Domingo 2 de agosto (Purmamarca): Encuentro de copleros en la plaza principal y ferias gastronómicas con degustación de comidas andinas al pie del Cerro de los Siete Colores.

• Todo el mes (Tilcara): Apertura de los museos locales con guiados especiales orientados a la cosmovisión andina y el respeto a la Madre Tierra.