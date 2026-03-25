Jujuy Básquet visita este miércoles a Villa San Martín en Chaco

Jujuy Básquet ultima detalles para visitar este miércoles a Villa San Martín en Chaco desde las 21. Será el primer partido de la última gira de visitante en la primera etapa de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

Y si bien ya está en los playoffs, los “Cóndores” saben que deben definir la ubicación en la tabla pensando en poder justamente definir en casa las series que se vienen, un dato no menor sabiendo que cuentan con “el jugador número seis”.

Por eso Santiago Ibarra reconoció que “para la gira llegamos bastante bien, tuvimos varios días de descanso, fue un febrero bastante agitado, por lo que pudimos ponernos al día y entrenar un poco más así que llegamos bien preparados para una gira durísima como lo será Villa San Martín y Comunicaciones”.

El ala pivot del elenco jujeño reconoció que la Conferencia Norte fue homogénea “creo que estamos todos muy parejos de lo que es el quinto hasta diría el décimo segundo, pero estos dos partidos nos jugamos mucho, el objetivo es terminar con un récord positivo así que vamos a dar todo para intentar llegar”, subrayó.

Por eso ganar “estaría bárbaro porque lo necesitamos, es una gira complicada, son equipos que están levantado el nivel, de jerarquía, pero debemos estar concentrados, hacer nuestro trabajo, correr bien la cancha, preparar bien la defensa y confiando en cada uno de nosotros creo que nos puede ir bien y eso es lo más importante de cara a los playoffs”, opinó Ibarra.

Por último, dejó un halago al estadio de avenida España y a ese “sexto hombre” que en cancha se hace sentir “que la gente nos siga alentando, que nos sigan apoyando, cada vez que jugamos en casa la cancha explota, creo que es de los estadios más lindos de lo que es la liga y es un placer jugar aquí, se viene una etapa linda, importante y difícil a la vez”, concluyó.