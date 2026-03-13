Hoy Jujuy Básquet recibe al puntero San Isidro de San Francisco, Córdoba

Ganar para dar otro paso a la consolidación de los playoffs es el objetivo de Jujuy Básquet que este viernes recibe a San Isidro de Córdoba desde las 21:30 horas en el estadio “Federación”. Las acciones serán controladas por Ezequiel Macías, primer juez, Alejandro Costa, segundo juez, Oscar Moya el Comisionado Técnico.

Los “Cóndores” entran en la recta final de la fase regular de La Liga Argentina, están quintos en la tabla de posiciones, por lo que deben sumar los dos puntos para sostener la posición atendiendo que cierran con una gira de visitante ante dos rivales directos como Villa San Martín en Chaco y Comunicaciones en Corrientes.

Pero tendrá que saber pegar en los momentos justos ante el mejor equipo de la Conferencia Norte, los cordobeses tiene un 74 por ciento de efectividad en victorias, solamente 7 derrotas y la temporada pasada quedaron en la puerta del ascenso.

Por eso los dirigidos por Sebastián Porta Bosco, iniciaron la gira venciendo a Estudiantes en Tucumán el miércoles por la noche, serán una buena medida para el elenco jujeño teniendo en cuenta que está finalizando la primera fase del torneo.

Pero Jujuy Básquet tiene un juego rápido, con transiciones que llegan hasta el perímetro y apuestan a las manos de Ibarra, Roca, Stheli, sin embargo se sabe tendrá que trabajar y mucho, prácticamente sin fisuras la defensa cortando el circuito de juego de San Isidro.

Como cada noche de La Liga Argentina, el estadio de avenida España lucirá otra vez colmado, la gente acompañó la buena campaña del equipo, el “jugador número seis” se hace sentir en los momentos claves y es el plus de los jugadores.

Este viernes desde las 18 en boleterías del estadio se pondrá a la venta las entradas con un costo de 8 mil pesos la preferencial, sector parque San Martín y General Paz, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur I 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos, se puede abonar en efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o débito.

O bien de forma online a través de la plataforma pasesvip.com.ar en la cual se puede pagar Mercado Pago, Macro Click o código QR.