Jujuy Básquet recibe a Salta Básket en el clásico del norte

Jujuy Básquet recibe a Salta Basket esta noche desde las 20:30 horas en el clásico de la Conferencia Norte.

Las acciones en el estadio “Federación” por la fecha 27 serán controladas por Pablo Leyton y Ariel Mudski, mientras que Oscar Moya será el Comisionado Técnico.

No es un partido más, los clásicos son duelos aparte de todo un calendario, son esos encuentros que se juegan a cancha llena, aunque para los “Cóndores” colmar las gradas del escenario de avenida España no es novedad porque a lo largo de la temporada juegan así.

Pero el de hoy ante los “Infernales”, el equipo de Guillermo Tasso buscará seguir por la buena senda, para darle más valor a esas dos victorias seguidas en la gira de visitante, pero principalmente seguir afianzándose en los puestos de playoff.

Algo fundamental, matemáticamente están las chances de meterse entre los cuatro mejores para pasar directamente a los octavos de final y esperar rival de la instancia de reclasificación, además por supuesto de tener ventaja deportiva a la hora de definir las series, ya que podrá hacerlo de local, ya que marcha quinto con un 57.6 por ciento.

Pero enfocados en el duelo de esta noche, Jujuy Básquet tendrá al frente un rival directo en esa pelea, por eso apuesta al juego que viene desplegando, con transiciones rápidas y la efectividad en la zona pintada trabajando mucho una fuerte defensa.

Salta Basket, dirigido por Ricardo De Cecco, están cuartos y saben que una victoria en la Tacita de Plata lo comenzaría a definir en la zona de los cuatro mejores, además de sacarse de encima en el mano a mano a un rival que está un escalón más abajo.

Se espera un estadio lleno, por eso hoy desde las 17 en boleterías del estadio se pondrá a la venta las entradas con un costo de 8 mil pesos la preferencial parque San Martín y General Paz, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos, se puede abonar en efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o débito.

O bien de forma online a través de la plataforma pasesvip.com.ar en la cual se puede pagar Mercado Pago, Macro Click o código QR.