Jujuy Básquet no pudo con el puntero San Isidro

Jujuy Básquet cayó ante San Isidro 74-69 en partido parejo que se definió sobre el final.

Las acciones en el estadio “Federación” por la fecha 30 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina fueron controladas por Ezequiel Macías, primer juez, Alejandro Costa, segundo juez.

Los parciales fueron, primero el local: 23-14, 14-20, 12-27 y 20-13.

De entrada “Sani” inauguró el marcador con un triple de Suñé, sin embargo con los “Cóndores” comenzaron a rotar la bola desde atrás, con un trabajo fino en la defensa sacó diferencias a partir del goleo de Stehli, Ibarra.

A un minuto del cierre, con un parcial de 16-9, la visita pidió minuto, en el regreso descontó, pero con un triple de Roca, el goleador de la noche con 23 puntos, casi sobre la chicharra se fueron al primer descanso corto 23-14.

En el segundo chico, se mantuvo la paridad, más allá que el local sacó diferencia de 11 puntos, San Isidro se fue acomodando, después de los 5 minutos con un parcial de 11-10, 34-24, se puso en partido con dos triples «limpitos» de Eydallin para cerrar el primer tiempo 37-34.

El tercer cuarto fue todo de la visita, mostró su mejor versión, desde el perímetro, en la zona pintada, se hizo fuerte ante un Jujuy Básquet errático, que después de varios minutos con el parcial 11-0 Guillermo Tasso, DT del elenco jujeño, pidió minuto, en el retorno pudo cortar la “sequía” pero la diferencia de “Sani” ya la había logrado quedando 61-49.

El final fue cerrado, Jujuy Básquet de la mano de Thiago Roca se puso en partido, acortó diferencias, igualó la partida en 63, pero le faltó el toque final para pasar a ganar, se cargó de faltas y San Isidro desde la línea de simple a través de Hooper sacó la diferencia suficiente para sellar el triunfo 74-69.

Fue el último partido en casa para los “Cóndores”, ya que cierran la fase regular visitando a Villa San Martín y luego a Comunicaciones en Corrientes.

Síntesis

Jujuy Básquet 69: Inicial: Marini (3-1t), Stehli (9), Grytsak (11-1t), Tarnowyk (3), Ibarra (7-1T). Ingresaron: Roveres (9), Roca (23-6t), Conti, Fornes, Nesman (4). DT: Guillermo Tasso.

San Isidro 74: Inicial: Suñé (10-3t), Buchaillot (8), Lambrisca (15-1t), Ortiz (8-2t), Hooper (13). Ingresaron: Saglietti (5-1t), Mare (2), Diotto (2), Eydallin (11-2t). DT: Sebastián Porta Bosco.

Parciales: 23-14, 14-20, 12-27 y 20-13.

Progresivo: 23-14, 37-34, 49-61, 69-74.

Jueces: Ezequiel Macías y Alejandro Costa.

Comisionado Técnico: Oscar Moya.

Estadio: “Federación jujeña”.