Jujuy Básquet enfrenta a Independiente de Santiago en un duelo con tintes de clásico

Por los atractivos partidos que tuvieron en la temporada pasada, el encuentro de esta noche entre Jujuy Básquet e Independiente BBC de Santiago del Estero tiene tintes de clásico.

Las acciones a jugarse en el estadio “Federación” desde las 21 horas serán controladas por Jorge Chávez, primer juez, Andrés Barbarini, segundo juez, y Román Guantay el Comisionado Técnico.

Los “Cóndores” quieren seguir con su vuelo triunfal, sobre todo de local ante su gente que no importa la fecha, ellos siguen llenando el estadio de avenida España, como se espera para hoy ante un elenco que durante el año pasado cada vez que se enfrentaron jugaron como una final.

Impulsado por esa seguidilla de victorias, los orientados tácticamente por Guillermo Tasso saben que en esta última parte del certamen de ascenso no pueden dejar puntos en el camino si quieren terminar lo mejor posible pensando en los playoff.

Al frente, el necesitado Independiente que viene de caer la fecha pasada en su casa ante San Isidro, pero está en la búsqueda de su mejor versión con la llegada del técnico Fernando «Tulo» Rivero, ya que se fue Eric Rovner, y este es un hombre de experiencia que sabe de ascensos y que se espera pueda encaminar el rumbo del conjunto santiagueño.

La otra cara nueva, la presencia de Guillermo Aliende, el base reemplaza al lesionado Andrés Lugli, tendrá su segunda etapa en el elenco de calle Salta.

Venta de entradas

Hoy desde las 18 horas se pueden adquirir las entradas en boleterías del estadio «Federación» abonando en efectivo, transferencia, débito, crédito, para cualquiera de los sectores asignados.

Como así también comprar de manera online ingresando a la plataforma pasesvip.com.ar en la cual se puede pagar Mercado Pago, Macro Click o código QR.

El costo de la preferencial, parque San Martín y General Paz es de 8 mil pesos, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur I, 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos. Como cada partido en casa, Jujuy Básquet espera contar con el masivo acompañamiento del público.