Jujuy Básquet barrió en su gira mendocina con un triunfo en Las Heras

Jujuy Básquet se impuso en su visita a Huracán por 94 a 88 y dejaron Mendoza con dos valiosas victorias. El encuentro desarrollado en Las Heras fue controlado por Enrique Cáceres y Paula Benzer.

Desde el salto inicial, Jujuy salió a presionar alto, con efectividad de entrada marcó un parcial de 11-0 ante un equipo local que apostó a los tiros largos, pero no estuvo certero. Los jujeños movieron mejor la bola, tuvieron transiciones rápidas, marcaron el camino y por eso se fueron al primer descanso arriba 27-16.

Los parciales fueron, primero el local: 16-27, 22-15, 21-30 y 29-22.

En el segundo chico, Huracán salió a acortar diferencia, con un buen despliegue de todo el equipo para pasar al frente con un triple de Marchiaro 33-32. Parecía que Huracán lo empezaba a manejar, pero ajustó las marcas el equipo norteño y con un triple de Tarnowyk, terminó el primer tiempo arriba 42-38.

El inicio del segundo tiempo fue a puro triples de un lado y del otro. Reyes empezó a desplegar toda su sapiencia para llevar a Huracán a estar en partido, hasta la chicharra del tercer cuarto donde Conti marcó el cierre 63-57.

En el último cuarto, los dos alternaron aciertos y errores, aunque fue clave el trabajo de Jujuy, la contundencia de Grytsak en la zona pintada para capturar rebotes y salir rápido. Justamente, los dirigidos por Guillermo Tasso ajustaron la defensa y de a poco comenzaron a sacar diferencia hasta sellar el triunfo 94-88.

Lucas Reyes fue el goleador del local con 28 puntos y Ramiro Stehli con 17 para la visita.