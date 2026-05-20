Jujuy afianza vínculos regionales en el marco del Corredor Bioceánico de Capricornio

La provincia de Jujuy fortaleció su agenda de integración regional junto a autoridades de Brasil en el marco del Corredor Bioceánico de Capricornio.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio(CBC), continúa fortaleciendo su agenda de integración regional mediante acciones de articulación con organismos y autoridades internacionales vinculadas al desarrollo estratégico del corredor.

En ese marco, el secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco, mantuvo una reunión de trabajo con la presidente pro tempore de la Comisión de Coordinadores Nacionales para el Corredor Bioceánico de Capricornio, Daniela Benjamin, con el objetivo de abordar las principales conclusiones surgidas de las mesas técnicas del VII Foro de Estados Subnacionales del Corredor Capricornio, desarrollado en Jujuy en octubre de 2025.

Consolidar vínculos institucionales

Durante el encuentro se ratificó la importancia de continuar consolidando los vínculos institucionales entre la República Federativa del Brasil y la Provincia de Jujuy, en línea con la visión estratégica impulsada por el gobernador para potenciar la integración regional y el desarrollo económico del norte argentino.

Asimismo, se destacaron los avances alcanzados en materia de cooperación bilateral, entre ellos la visita oficial del embajador de Brasil al mandatario provincial, las capacitaciones en idioma portugués destinadas a equipos del Ministerio de Turismo y Cultura y el progreso de los convenios suscriptos con el Estado de Mato Grosso do Sul en el área educativa.

Estas iniciativas permitirán promover la enseñanza de español y portugués para trabajadores del sector público, fortaleciendo herramientas de integración y cooperación institucional entre ambos territorios.

En otro tramo de la reunión, la embajadora Benjamín solicitó información sobre los aportes técnicos que Jujuy viene desarrollando en las distintas mesas del Foro, particularmente en temas vinculados a seguridad, salud, seguridad vial y coordinación regional.

En este sentido, desde la Agencia Provincial se expusieron las iniciativas impulsadas por Jujuy en la reciente reunión técnica realizada el pasado lunes, donde se planteó la necesidad de avanzar en la unificación de pesos y medidas para el transporte de cargas y en el fortalecimiento de mecanismos conjuntos de coordinación ante emergencias de distinta índole, ejes considerados prioritarios para mejorar la operatividad y competitividad del Corredor Bioceánico de Capricornio.