Jujuy: Abrazo simbólico y reclamos por el posible cierre de una oficina de ANSES

Denuncian que ya hubo 12 despidos de trabajadores en ANSES Jujuy y que temen que siga habiendo despidos y perjudique la atención a los jubilados y pensionados.

Trabajadores de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Jujuy protagonizaron “un abrazo simbólico” a la sede de la calle Independencia, mientras siguen atendiendo al público, a pesar de los despidos dispuestos por el gobierno nacional.

El ex intendente de El Carmen y ex director de ANSES Jujuy Adrián Mendieta, estuvo acompañando el abrazo simbólico y los reclamos de los empleados de la oficina de calle Independencia y que se teme por su cierre.

Mendieta comentó, “muy preocupado porque nos ha costado mucho abrir esta oficina y en la gestión nuestra hemos podido incorporar trabajadores, porque hacía más de 15 años que ANSES no incorporaba gente, entonces habían alrededor de 30 personas que se habían jubilado y gente que ya no estaba cumpliendo la función y eso hacía que la gente que solicitaba la atención no podía obtener turnos porque la capacidad operativa es era muy baja, hoy por hoy cuando se abrió esta oficina se incorporaron alrededor de 5.000 turnos por mes, o sea que era un número importante, siempre en beneficio de la gente y de nuestros abuelos, para la gente mayor, la gente con discapacidad y la gente humilde a quienes se le dificultaba poder ir hasta Ciudad Cultural”.

Luego agregó, “este es un organismo que se necesita tener la cantidad necesaria de empleados, el recorte tiene que ir por otro lado, quizás en personas que realmente no cumplen su función porque yo estuve como director 3 años y medio y había gente que no le conocí la cara porque estaban siempre con parte de enfermo, yo informaba a Buenos Aires y nunca tenía respuesta de eso y esta gente nueva que ingresó costó formarlas, costó capacitarlas y hoy por hoy se ve el servicio reflejado, pero si llegan a cerrar estas oficinas es ir para atrás, ojala revean esto los diputados nacionales de La Libertad Avanza de Jujuy y los senadores a ver si pelean por Jujuy porque esto no tiene una bandera política, dice ANSES y es un organismo nacional, son trabajadores que venían cumpliendo como corresponde e incluso hacían el doble de trámites que se hacían habitualmente porque en la mayoría son chicos jóvenes y ojalá que esto se revierta, porque ya han cerrado oficinas en otros lugares del país, ayer en Tucumán, en Chaco y ojalá que acá no pase lo mismo”.

Para finalizar expresó, “ellos están haciendo un recorte con los trabajadores, la devaluación que han hecho ha provocado una situación tremenda, toda la gente la estaba pasando mal, hoy hay una indigencia absoluta fundamentalmente en los jubilados, pensionados y ahora se estableció por decreto un incremento, pero en realidad no hay incremento porque solamente se aumentó el porcentaje y la situación está tremenda. Espero que los que son referentes de la política se hagan cargo y hagan llegar sus voces al Congreso porque Jujuy la está pasando mal, hay muchísima desocupación y mucha gente que depende de estos beneficios, hoy por hoy la verdad que lo van a pasar mal y veo que en redes sociales hay un rechazo absoluto diciendo que bueno que echaran a la gente porque son ñoquis se lo merecían, pero me preocupa porque en muchas casos no es así y desde el gobierno central han generado este odio porque también dicen que hay políticos dentro de esto ,que no es real son gente que trabajan y cumplen como corresponde y me preocupa seriamente la situación actual”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ