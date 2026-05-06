«Jujuy a Punto»: Chefs, sommeliers y productos regionales protagonizan la semana gastronómica

Del 15 al 24 de mayo, la provincia será sede de una semana gastronómica con ocho cenas colaborativas, feria de vinos y Torneo Federal de Chefs.

Entre el 15 y el 24 de mayo se desarrollará en Jujuy «Jujuy a Punto – Un Ritual de Altura», una semana gastronómica con actividades en diferentes localidades. La programación incluye cenas colaborativas con chefs de Argentina y Perú, un foro gratuito, una feria de vinos de altura y dos rondas del Torneo Federal de Chefs.

Las entradas para los eventos arancelados ya están disponibles en Passline. En el caso del foro y las capacitaciones gratuitas, los organizadores informaron que se requiere inscripción previa. A continuación, el cronograma completo de esta semana gastronómica.

Los ocho días de la semana gastronómica en Jujuy

Jueves 15 de mayo:

Feria de productores en Plaza Vilca.

Viernes 16 de mayo:

Cena en Flor del Pago. Chef local Daniel Hansen, chefs invitados Fernando Rivarola y Diego Tapia. Sommeliers Pia Graziosi y Fernando Santarelli.

Lunes 18 de mayo:

Cena en Lanza. Chef local Nahir Yuandarillo, chef invitado Joaquín Facio. Sommeliers Juan Chichizola y Pepe Moquillaza. En Tilcara se disputa la ronda clasificatoria Quebrada y Puna del Torneo Federal de Chefs, organizado por FEHGRA-Jujuy junto a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.

Martes 19 de mayo:

Seminario de Alma Cabral, mejor sommelier de Argentina 2025. Workshop hotelero gastronómico «Jujuy, Cultura y Sabores» en Café Dos Chinos, de 10 a 19, con proveedores, bodegas, cocina en vivo y degustaciones. El torneo culminará con la premiación de los equipos ganadores, que accederán a la final nacional.

Miércoles 20 de mayo:

Cena en El Nuevo Progreso. Chef local Florencia Rodríguez, chefs invitados Angelo Aguado y Gastón Trama. Sommeliers Alma Cabral y Camila Cerezo. En San Salvador de Jujuy se realiza la ronda clasificatoria Valles Templados y Yungas del Torneo Federal de Chefs.

Jueves 21 de mayo:

Por la mañana, foro de Gastronomía gratuito en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy, donde cocineros, sommeliers y referentes del sector compartirán experiencias en torno a identidad, territorio, sostenibilidad y el futuro de la gastronomía. Por la tarde, segunda Feria de las Rutas del Vino de Jujuy en el Cabildo, con degustación de vinos de los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca. También hay capacitaciones gratuitas en el Centro Cultural El Tizón, a cargo de Eugenia Krause y Camila Lapido.

Viernes 22 de mayo:

Cena en Carlini. Chef local Emilia Montero, chefs invitados Aldo Yaranga y Wilson Rodríguez. Sommelier Valentina Littmann. Capacitaciones gratuitas en el Centro Cultural El Tizón, a cargo de Ana Irie, Camila Cerezo y Constanza Cerezo.

Sábado 23 de mayo:

Almuerzo en Ammá, con chef local Maná Muro, chef invitada Constanza Cerezo y sommelier Camila Lapido. Merienda en La Viandita Dulce, con pastelera local Soledad Alcoba, pastelera invitada Ana Irie y sommelier Gabriela Lafuente. Cena en Viracocha, con chefs invitados Eugenia Krause y Christian Navarrete, y sommelier Camila Cerezo.

Domingo 24 de mayo:

Cena de cierre en Dávila. Chef local Bernardo Álvarez del Rivero, chef invitado Franco Ghione. Sommelier Nicolás Fittipaldi.

En paralelo, durante toda la semana se realiza la Semana de la Gastronomía Jujeña, que convoca a restaurantes de toda la provincia a ofrecer menús especiales con productos locales, ampliando el impacto del evento y acercando la propuesta a toda la comunidad.

Los restaurantes participantes de los encuentros colaborativos son Flor del Pago, Lanza, Viracocha, El Nuevo Progreso, Carlini, Ammá, La Viandita Dulce y Dávila.