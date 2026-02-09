Juicio inédito busca responsabilizar a redes sociales por adicción en jóvenes

Las principales plataformas de redes sociales enfrentan este año juicios que cuestionan su responsabilidad por el impacto negativo en la salud mental de los niños. Este proceso podría sentar un precedente.

Este año, las principales empresas de redes sociales se enfrentan a juicios sin precedentes que buscan establecer su responsabilidad por los daños que sus plataformas causan a los menores. Esta semana se llevarán a cabo los argumentos iniciales en el tribunal del Condado de Los Ángeles.

En esta ocasión, Meta y YouTube son las demandadas, acusadas de crear entornos que fomentan la adicción entre los jóvenes. Por su parte, TikTok y Snap, que también fueron inicialmente nombradas en la demanda, han llegado a un acuerdo económico que no ha sido divulgado.

«Este es solo el comienzo: cientos de padres y distritos escolares están llevando a las grandes tecnológicas a los tribunales por los efectos nocivos de sus productos», afirmó Sacha Haworth, directora ejecutiva del proyecto sin fines de lucro Tech Oversight Project.

El caso se centra en una joven de 19 años conocida solo por las iniciales «KGM», cuyo testimonio podría influir en cómo se desarrollen futuras demandas similares contra estas empresas. Ella y otros dos demandantes han sido elegidos como casos de prueba, donde se evaluarán los argumentos ante un jurado y los posibles daños a otorgar, según indicó Clay Calvert, investigador senior del American Enterprise Institute.

Este juicio marca la primera vez que las empresas presentarán su defensa ante un jurado, y su resultado podría tener un impacto significativo en sus operaciones y en la regulación del uso de sus plataformas por parte de los menores.

KGM sostiene que su uso de redes sociales desde una edad temprana ha contribuido a su adicción a la tecnología y ha agravado su depresión y pensamientos suicidas. La demanda sostiene que las empresas han diseñado deliberadamente sus plataformas para ser más adictivas con el objetivo de maximizar sus ganancias. Si esta acusación prospera, podría complicar la defensa de las empresas bajo la Sección 230, que las protege de responsabilidad por el contenido publicado por terceros.

«Inspirándose en técnicas utilizadas por la industria del juego y el tabaco, los demandados han incorporado características en sus productos que maximizan el compromiso juvenil para incrementar los ingresos publicitarios», señala la demanda.

Se prevé que durante el juicio, que se extenderá entre seis y ocho semanas, testifiquen ejecutivos de alto nivel, incluido el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Expertos han comparado este proceso con los juicios a las tabacaleras que resultaron en acuerdos millonarios en 1998, donde se impusieron restricciones a la publicidad.

«Los demandantes no son simplemente colaterales de un producto, son víctimas directas de decisiones de diseño intencionales que los llevaron a comportamientos autodestructivos», afirma la demanda.

Las empresas tecnológicas rechazan las acusaciones, argumentando que han implementado múltiples salvaguardias a lo largo de los años y que no son responsables del contenido generado por los usuarios. Meta destacó en un comunicado que la salud mental es un problema complejo que no puede ser atribuido únicamente a sus plataformas.

Un portavoz de Meta expresó su desacuerdo con las acusaciones y afirmó que están comprometidos con el bienestar de los jóvenes. Por su parte, José Castañeda, portavoz de Google, catalogó las acusaciones contra YouTube como «falsas».

Este caso es el primero de una serie de juicios que buscarán responsabilizar a las redes sociales por sus efectos negativos en la salud mental de los niños. En junio, comenzará otro juicio federal en Oakland, California, donde se representarán a distritos escolares que han demandado a estas plataformas.

Más de 40 fiscales generales estatales también han presentado demandas contra Meta, alegando que sus plataformas están contribuyendo a una crisis de salud mental juvenil. TikTok enfrenta acusaciones similares en varios estados.

En Nuevo México, los argumentos de apertura iniciarán un juicio sobre acusaciones contra Meta por no proteger a los jóvenes de la explotación sexual en línea. Los fiscales han señalado que no buscan responsabilizar a Meta por el contenido en sí, sino por su papel en la difusión de dicho contenido a través de algoritmos que pueden ser perjudiciales.

La empresa rechaza las acusaciones y afirma que ha trabajado en colaboración con padres y autoridades para implementar medidas de protección en sus plataformas.

