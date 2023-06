Juez insiste en no sumar a Schiaretti: “Nos parece una torpeza y una irracionalidad manifiesta”

El precandidato a gobernador del PRO cargó conta Horacio Rodríguez Larreta y negó una potencial adhesión del mandatario provincia de Córdoba, incluso si bajase su candidato en las elecciones.

El precandidato a gobernador de Córdoba y senador del PRO Luis Juez rechazó la incorporación del mandatario provincial peronista Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. Lo expresó incluso en la reunión de la mesa nacional de las fuerzas que componen la coalición, que tuvo lugar ayer.

Sin invitación, lo que generó revuelo al respecto, Juez planteó: “No hay forma de que por conveniencia de algún dirigente nacional terminemos entregando a los cordobeses”, ante varios dirigentes nacionales del espacio que buscan incluir al gobernador.

“Ayer fui a la mesa nacional de Juntos por el Cambio porque iban a discutir la incorporación de Juan Schiaretti, y en carácter de candidato a gobernador del espacio fui a plantear mi oposición absoluta”, remarcó Juez, y agregó: “Nos parece una torpeza y una irracionalidad manifiesta y así fui a decirlo”.

En sintonía, agregó: “No vamos a aceptar ni a tolerar ni admitir que eso suceda porque nos desdibuja, nos pone en un lugar incómodo y nos hace mentirle al electorado. Queremos reemplazar un esquema político que lleva 25 años en Córdoba, hay un ciclo agotado y tenemos una idea de provincia distinta”.

A su parte, envió un duro cuestionamiento al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sin mencionarlo, pero a sabiendas de que negocia la incorporación de Schiaretti a la principal coalición de Gobierno: “No creo que desde el puerto nos tengan que decir a nosotros lo que tenemos que hacer. No necesitamos tutores ni que en el interior nos vengan a decir qué es lo bueno y lo que nos conviene”.

“Esta idea que tiene esta Argentina portuaria que nos van a decir desde el puerto qué hacer. De ninguna manera, no lo voy a tolerar, no lo tolero como candidato y menos lo voy a tolerar como gobernador. No acepto esa idea que cree que no tenemos capacidad de decir qué nos hace falta”, remarcó.

El senador descartó además la posibilidad de que el gobernador del Partido Justicialista (PJ) se sume a Juntos por el Cambio, y aseguró que los trascendidos responden a maniobras, aunque planteó que de ser cierto no aceptará ni siquiera si Schiaretti resuelve bajar a su candidato en la provincia.

“A mi no me lleva por delante nadie, no me atropella nadie, a los 60 años no voy a entregar mis convicciones”, destacó, y agregó: “No voy a venir un día y decir algo y al otro día otro porque me conviene hacerme el estúpido y mirar para otro lado. No lo voy a hacer. No me conocen. No traiciono mis convicciones”

Asimismo, definió: “Schiaretti para afuera se puede vender como un gran gobernador, pero 25 años es un cuarto de siglo, mis hijos no conocen otra cosa que no sea el peronismo en el poder. No voy a ser yo el responsable de que el día de mañana mis hijos se vayan de casa porque no hay nada más para pelear. La voy a pelear, le guste a quien le guste”.

Por último, Juez indicó que de no ser electo será porque los cordobeses no lo votaron y no “porque algún pícaro” le dijo lo que tenía que hacer. “A quién se le ocurre que van a discutir la incorporación de Schiaretti en Buenos Aires y yo me voy a quedar en Córdoba tomando mate con peperina”, concluyó.

