Juegos Evita: Finales Provinciales de Ciclismo, Handball y Badminton

En el marco de los Juegos Nacionales Evita el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, llevo a cabo las instancias de finales provinciales de los deportes de Ciclismo, Handball y Badminton en distintos escenarios deportivos.

Las instancias de finales provinciales en el marco de los Juegos Nacionales Evita en Ciclismo en San Pedro de Jujuy, Handball en El Carmen y Badminton en Capital se concretaron con acciones coordinadas dando participación a diferentes localidades mediante el trabajo con la Red de Directores de deportes de Municipios y Comisiones Municipales, así como con instituciones deportivas.

El circuito estuvo ubicado en el ingreso a la ciudad de San Pedro, en donde se desarrollaron las alternativas de Ciclismo con participantes de esa ciudad. San Salvador de Jujuy, Perico, Abra Pampa y La Quiaca clasificándose en categoría sub 14 en Damas 1- Estefanía Piagessi (Perico), en Varones 1- Maximiliano Tapia (San Pedro), 2- Orlando Pereira (Perico) y 3- Benjamín Rojas (Abra Pampa) y sub 16 en Damas1- Oriana Gómez (Capital), Varones 1 – William Báez (Humahuaca), 2- Joel Tolaba (La Quiaca), 3- Mateo Falcón (San Pedro).

Badminton otro de los deportes en los que se concretó la final provincial, se disputó en extremo norte del Parque San Martín de la capital jujeña con jugadores de Perico y San Salvador, clasificándose para la instancia nacional; en Single Sub-14 Masculino José David Sánchez y Rosa Noemí Suruguay en femenino; en Dobles masculino Joaquín Ignacio Tejerina y Andrés Leonardo Tejerina y en femenino Lourdes Belén Jaime Y Mia Luisana Reynoso.

En instalaciones Club Rivadavia de El Carmen se jugaron los encuentros de Handball en categoría sub 14 consagrándose campeón el conjunto femenino representante de El Carmen al ganar por 11 a 10 a San Salvador y de Ledesma en masculino luego de vencer por 26 a 18 a San Salvador.

Las próximas actividades serán de Cestoball sub 14 femenino el viernes 9 de septiembre en Fraile Pintado desde las 9 horas.el día sábado 10 de septiembre será con Tenis categoría sub 15 en Milisenda, Tenis Center de barrio Los Perales en el horario de las 10. Levantamiento Olímpico de Pesas sub 15 masculino y femenino se realizará a partir de horas 15 en CIAF Los Perales. Seguidamente, Natación sub 14 en Pileta de Colegio Che- Il de Bajo La Viña a las 9:30 horas extendiéndose hasta el domingo 11, día en el que se realizará Ciclismo de montaña sub 14 a partir de las 10 en Yala, y a la misma hora Tae Kwon Do sub 14 en Sociedad Obrera.