Jubilados sin cobertura PAMI: “Quintar es responsable”

Miembros del bloque de diputados provinciales del Frente Jujuy Crece, recibieron al doctor Pablo Jure, director del SAME 107 Jujuy.

La reunión fue con el propósito de interiorizarse sobre la denuncia penal radicada en contra del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) por la grave situación que atraviesan los afiliados, privados de prestaciones médicas elementales para el cuidado de la salud y la preservación de la vida.

En este contexto, procedieron a repasar convenios institucionales y los vínculos entre SAME y PAMI, por cuanto la obra social también tiene acuerdos prestacionales con empresas privadas que deberían estar cumpliendo el servicio que termina cubriendo SAME Jujuy.

Al respecto, el diputado Mario Fiad, vicepresidente primero de la Legislatura, expresó que “estamos muy preocupados” por lo que ocurre con los jubilados y pensionados que son sometidos a “un trato deficiente”, lo que configura “una situación injusta que debe cesar de inmediato”.

Asimismo, advirtió que en términos políticos el diputado nacional libertario Manuel Quintar “está directamente relacionado con la lamentable situación del PAMI Jujuy”, por cuanto “tuvo que ver en la designación del delegado del PAMI en Jujuy”.

“En consecuencia, le cabe responsabilidad”, definió y recalco que es deber de Quintar “velar por el buen funcionamiento de la obra social de los jubilados y pensionados a nivel local”.

Por otra parte, los legisladores del arco oficialista no descartan la posibilidad de que la investigación de índole penal que se sustancia en la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pueda echar luz sobre algún hecho de corrupción o decisión viciada de ilegalidad.

Es por ello que anticiparon que acompañarán y promoverán toda acción política, judicial e institucional que permita establecer responsabilidades.