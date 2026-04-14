Jubilados al borde del colapso por un nuevo ajuste del PAMI

El conflicto entre profesionales de la salud y el PAMI escaló en las últimas semanas a partir de cambios en el sistema de pagos y la acumulación de deudas.

En este sentido la eliminación del pago adicional por consulta presencial es uno de los puntos más cuestionados, por lo que profesionales médicos y odontólogos denunciaron que una nueva resolución del PAMI modificó el esquema de ingresos.

Desde el sector advierten que el nuevo esquema “no alcanza para sostener consultorios”, debido a costos como alquiler, personal y servicios.

A la vez señalaron que, “la destrucción del PAMI que comenzó camuflada detrás de una reestructuración administrativa, quedó expuesta como una amenaza directa a la salud de los adultos mayores”.

Por otra parte indicaron que el organismo encargado de velar por el bienestar de los jubilados, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta debido a una gestión que los profesionales de la salud califican como “deficiente y asfixiante”.

Y que la gota que colmó el vaso fue una reciente resolución que elimina el pago por consulta presencial, agrupando todos los honorarios médicos en una “cápita” fija por afiliado.

Agregando que esta medida no solo precariza el trabajo médico, sino que condena al sistema a un vaciamiento de servicios esenciales.

El Dr. Jorge Ale, reconocido profesional médico de Libertador General San Martín, fue el encargado de alzar la voz sobre la crítica situación que atraviesan los prestadores, explicando que la medida de referencia “es en la práctica, un recorte encubierto”.

“Los médicos de cabecera no podemos cobrarle un arancel al jubilado”, explicó y advirtió que el sector queda atrapado entre la imposibilidad de facturar su trabajo dignamente y la prohibición ética y legal de trasladar los costos a los pacientes.

Destacando el profesional que al fijar una cápita, el organismo pretende que los médicos atiendan una cantidad ilimitada de pacientes y consultas por un monto cerrado que, con la inflación actual, resulta irrisorio. Y que esto desincentiva la atención personalizada y empuja a profesionales y jubilados a una situación de desprotección total.

Recordando que como respuesta inmediata ante lo que consideran un atropello a la dignidad profesional y a la salud pública, se dispuso un corte total en la atención médica en toda la provincia. Solo se garantizan las emergencias y los estudios urgentes.

Detalló que mientras los expedientes se amontonan en las oficinas de PAMI con paredes pintadas color violeta, los jubilados de Jujuy ven cómo su acceso a la salud se vuelve cada vez más difícil.

Por último indicó que el “ahorro” que pretende implementar el diputado Manuel Quintar y compañía, se traduce en turnos que no existen, médicos que renuncian y una incertidumbre angustiante para quienes más necesitan del sistema. Ergo, la estructura administrativa del PAMI está presta a gestionar números en lugar de vidas.