Juan Carlos Olave: “Me vine de Europa porque en River me dijeron que iba a ser titular y nunca jugué”

El ex futbolista, reconocido por su paso en Belgrano de Córdoba, recordó su mala experiencia en el Millonario, donde le prometieron ser titular y nunca atajó.

Juan Carlos Olave es un ex arquero cordobés, que hoy tiene 45 años y es muy recordado por los hinchas de River. Fue el que defendió el arco de Belgrano de Córdoba, cuando el Pirata dio un golpe histórico en el Estadio Monumental y lo mandó a la B al Millonario, ascendiendo por su parte a la Primera División del fútbol argentino.

“Los dias previos a la promoción con River fueron de mucha ansiedad. Era una final que trascendía el ascenso, porque era contra uno de los equipos más ganadores del Mundo, el rival le ponía un condimento diferente. Gracias a Dios lo hicimos bien y pudimos conseguir el objetivo”, dijo en una entrevista con Región Radio.

Y agregó: “Tras retirarme tomé la función de director deportivo de Belgrano. Después me tocó irme y terminé en esta profesión. En el fútbol se van cumpliendo ciclos. Me fui de Belgrano en un proceso de dos años. En el primero nos fue bien y casi clasificamos a la Sudamericana, en el segundo nos fue mal con los resultados, descendimos y correspondía que uno renunciara”.

Por otra parte, Olave recordó su corto paso por River, en el año 2006. “En 2006 estuve cuatro meses en River. No llegué a conocer bien. Es un club muy especial, justo estaba Juan Pablo Carrizo y cuando aparece un juvenil le dan lugar a ellos para a futuro negociarlos. El lugar que era para mí, se lo dieron a él. Yo me vine de España a raíz de un problema familiar de Germán Lux, me dijeron que era para ser titular, sino no venía. A las dos semanas volvió Lux y no pude jugar”, reveló.

Además, fue arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata en dos etapas, 2002-2004 y 2006-2007. “En Gimnasia tuve una conexión muy grande con la gente, me hicieron sentir parte de ellos. Eso lo ayuda mucho a un jugador para dar lo mejor de sí. La de Gimnasia es una hinchada sufrida y pasional, la ilusión y el sueño constante de lograr ese campeonato que tanto desea es el motor del hincha; no hay jugador que haya jugado ahí que no quiera que Gimnasia salga campeón”, sostuvo.

Para finalizar, Olave volvió a tocar el tema de Belgrano de Córdoba, que no vive un buen presente, hoy en la Primera Nacional. “Coincidió la salida de Ricardo Zielinski con la de un grupo de jugadores con experiencia y sentido de pertenencia muy grande. Ese proceso fue de 6 años y se desmembró el plantel, se fueron líderes y no se pudieron reemplazar”, concluyó.

