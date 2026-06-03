José Voytenco encabezó una intensa agenda en Jujuy con foco en la formalización del trabajo rural

El secretario general de la UATRE, José Voytenco, realizó una visita institucional a la provincia de Jujuy con el objetivo de fortalecer acuerdos estratégicos con el gobierno provincial para combatir la informalidad en el sector rural y avanzar en la protección de los derechos de los trabajadores.

Durante la jornada, Voytenco participó de diversos actos y reuniones institucionales que reafirmaron el compromiso del gremio con la formalización laboral, la mejora de las condiciones de trabajo en el campo y el diálogo fluido con delegados locales, autoridades provinciales y municipales.

En el marco de la visita, la Legislatura provincial entregó la declaración de interés provincial al programa CRECER RENATRE, una iniciativa clave para promover el desarrollo y la capacitación de los trabajadores rurales.

Posteriormente, se realizó una reunión gremial en la “Casa de la Historia y la Cultura Jorge Cafrune”, donde se abordó la reforma laboral. En ese espacio se llevó a cabo un profundo intercambio sobre las problemáticas del sector y las propuestas de la UATRE para darles solución.

La agenda también incluyó la visita a las obras de la nueva sede de la Delegación UATRE Jujuy, en Perico. Allí, Voytenco constató el avance de las instalaciones que permitirán brindar una mejor atención a los afiliados de la zona.

Finalmente, se concretó un encuentro gremial, con la presencia de autoridades locales y representantes sindicales de la UATRE en la región. Durante el encuentro se abrió un espacio de diálogo y propuestas sobre las principales problemáticas del trabajo rural, con especial foco en combatir la informalidad y la reciente reforma de la normativa laboral que impacta en las trabajadoras y trabajadores.

Participaron como invitados especiales el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, y el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, el secretario de Trabajo de la provincia, Fredy Berdeja, y referentes de sindicatos hermanos.

“El principal objetivo de esta actividad es articular con las autoridades provinciales acuerdos concretos que permitan reducir drásticamente la informalidad en el sector rural jujeño. La formalización no solo protege al trabajador, sino que también dignifica la actividad y fortalece el desarrollo productivo de la provincia”, afirmó José Voytenco.