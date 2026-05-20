José Luis Martiarena llama a la unidad del Justicialismo de cara al 2027

El ex intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy, José Luis Martiarena estuvo en la ciudad de Rosario, donde participó de diferentes reuniones con diferentes militantes con la idea de reorganizar el movimiento nacional Justicialista.

El ex intendente de San Salvador de Jujuy y ex diputado nacional, Arquitecto José Luis Martiarena, estuvo en la ciudad de Rosario presentando el Movimiento Nacional “Por una Nueva Argentina”.

Martiarena se reunió con diferentes dirigentes con la idea central de organizar el Movimiento Nacional Justicialista de todo el país.

Ante un momento de crisis económica, cuando el trabajo tambalea y la esperanza parece diluirse, la idea del dirigente peronista es avanzar en aunar a todo el movimiento de cara al 2027. “En virtud de que hoy tenemos el Partido Justicialista usurpado por la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y no hay participación política, ni debate interno, nosotros como oposición tenemos la obligación de diseñar y planificar, desde todas las estructuras partidarias, no solamente consejos nacionales, sino los provinciales y departamentales de todo el país la políticas para el año que viene”.

El ex intendente asegura que el sector “Por una Nueva Argentina” , esta trabajando en realzar las banderas históricas del movimiento. “El justicialismo no es liberal ni comunista, tampoco de la socialdemocracia, ni progresista. Nuestra filosofía, es claramente, nacional, y profundamente humanista y cristiana y con un legado histórico a partir de lo que nos dejo el general Juan Domingo Perón, es por eso que nosotros estamos trabajando en realzar las banderas del justicialismo, ante ésta crisis profunda que nos atraviesa, no solamente económica – social, sino política ”.

Sobre la situación actual de la Argentina, el ex diputado nacional manifiesta que el presidente Javier Milei vino a destruir la economía nacional. “Todos los días se cierran 70 emprendimientos en todo el país, se cierran comercios, pymes, industrias, y las economías regionales están muy deterioradas. Hoy la Argentina está de rodillas, empobrecida, colonizada, ya que la economía no la maneja el Estado Nacional, la maneja el poder financiero”, asegura.

Es por eso, que el sector que Martiarena representa está trabajando en un proyecto económico que se basa en la idea de poner la economía al servicio de los trabajadores y de la industria nacional. “Es fundamental cambiar el modelo de especulación financiera, por un modelo de trabajo y de desarrollo de la pequeña y mediana empresa”.

El Movimiento Nacional “Por una Nueva Argentina” se presenta así como una alternativa dentro del Justicialismo. Un espacio que busca reconstruir, ordenar y proyectar, pero sobre todo, devolverle sentido a la política.

(Conclusión)