José Luis Martiarena dio su apoyo a la reforma de la Constitución en Jujuy

En un encuentro realizado este sábado en un local céntrico de la ciudad Capital, el dirigente justicialista José Luis Martiarena hizo conocer su postura sobre las elecciones que se realizarán el próximo domingo.

Ante la presencia de un centenar entre dirigentes, referentes, afiliados y público, el ex intendente, ex diputado nacional y uno de los referentes justicialista en la provincia e integrante del Movimiento Peronista de Jujuy, Arquitecto José Luis Martiarena hizo conocer porque apoya la reforma constitucional.

El mismo se realizó en el espacio cultural “Macedonio Graz” y tuvo como principal orador a José Luis Martiarena, miembro de la Mesa de Conducción Política Provincial del Movimiento Peronista de Jujuy, quien afirmó que “la hora exige dejar la mezquindad política y pensar Jujuy como la casa de todos para consagrar una nueva Constitución”.

Además se refirió a la situación actual en la provincia, donde destacó que ahora se vive muy distinto a lo que sucedía años anteriores, donde existían dos gobiernos paralelos y había un caos en Jujuy, donde no se podía transitar y que además llevo a una seguidilla de cambios de gobernadores. Dijo en una parte de su mensaje que durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner no había un real gobierno peronista.

Al dar inicio a su mensaje señaló Martiarena, “vengo a charlar con ustedes como un amigo, como un compañero, como un jujeño más, les decía he cumplido recientemente 40 años de militancia en el Movimiento Nacional Peronista, 40 largos años y les quiero decir que cada día sigo más enamorado del peronismo y cada día, cada instante lo siento acá profundamente porque el peronismo no se aprende, el peronismo se siente y se comprende, se lo lleva en el pecho”.

Recordó también, “quiero decirles que el pueblo de Jujuy me honró a ocupar diferentes cargos donde supe responder y siempre salí por la puerta grande compañeras y compañeros, hoy puedo decirles con mucha franqueza y también reconfortado que puedo caminar libremente por las calles de mi ciudad, por los pueblos de nuestra provincia, porque siempre que el pueblo me honró con una responsabilidad, tanto cargos ejecutivos como legislativos actué con corrección compañeras y compañeros como me enseñó mi padre José Humberto Martiarena”.

Asimismo el dirigente destacó, “soy un constructor de la política, siempre haciendo obras y les recuerdo que estamos acá en este sitio histórico de la ciudad y la provincia porque cuando tuve la oportunidad de ser director provincial de Arquitectura, yo empecé la reconstrucción de esta Casa, hice gran parte de esta obra y quiero reconocer el trabajo de quienes me acompañaban en ese momento, tanto el equipo profesional, como técnico, operarios, todo el personal administrativo de la Dirección General de Arquitectura, donde se puso todo de sí para que esta obra se levante y se rinda homenaje a Macedonio Graz”.

Luego continuó expresando, “en mi última gestión como diputado nacional presenté 120 proyectos legislativos que tienen que ver con propuestas para mejorar la calidad de vida de los jujeños y todos los argentinos, proyectos que benefician a Jujuy y a toda la Nación y quiero decirles que para mí la política no es una guerra, porque me siento con responsabilidad política y también ciudadana. Yo vengo esta noche a hablar de Jujuy, vengo a hablar por encima de las banderías políticas o sectoriales y vengo a hablar de Jujuy despojado de cualquier interés político electoral, porque como les dije no soy candidato en esta elección, pero siempre es bueno escuchar a nuestro líder Juan Domingo Perón, yo les soy sincero todos los días leo y lo escucho a Perón a través de sus dichos y de sus libros”.

En este sentido agregó, “lo digo con coraje y con valentía el kirchnerismo es un falso peronismo, porque profesan un peronismo sin Perón y sin doctrina, a mí no me vengan con estos, porque un peronismo sin Perón es un falso peronismo, no es peronismo compañeras y compañeros. Acá hay un solo peronismo y es el que levanta las banderas de Juan Domingo Perón y ser peronista significa hablar de doctrina, tener conducta peronista, respetar y reconocer siempre la conducción de Juan Domingo Perón y Eva Perón y estas son desviaciones por esconder a Perón o tenerlo archivado y no practicar sus ideas o políticas”.

“Yo acudo a la memoria de Perón, recuerdo lo sucedido años atrás cuando pasó en Jujuy algo muy desagradable, los k en una actitud avasallante hacia la autonomía provincial con la deserción de las autoridades provincial de ese momento fomentaron un grupo social violento y ese grupo degrado las instituciones de Jujuy, altero la paz y la tranquilidad de todos los jujeños, era un caos Jujuy. Es importante tener memoria y quiero decir que en mi intendencia con todos los compañeros que me acompañaron, en la soledad tuve que soportar los embates de esos violentos que buscaban la desestabilización municipal y no lo consiguieron porque siempre nosotros hicimos respetar, defendimos el patrimonio municipal y la institucionalidad municipal”, manifestó Martiarena.

Sobre lo que sucedió en esos momentos enfatizó, “no se hace nada en el caos, en el enfrentamiento, en la anarquía, de ninguna manera compañeras y compañeros, soy un político súper peronista, pero saben que me gusta ser objetivo cuando uno analiza las cosas, hay que saber reconocer nuestros aciertos y nuestros errores pero también los aciertos de nuestros adversarios y también los errores que puedan cometer, hay que hablar con franqueza y con la verdad, hoy Jujuy tiene las condiciones para desarrollarse porque hemos recuperado la paz y la tranquilidad, eso es muy importante. Quiero destacar que el pueblo de Jujuy en su inmensa mayoría acompaño la decisión del gobernador porque en Jujuy siempre hemos vivido en paz con respeto y es fundamental que eso lo consolidemos, que eso lo mantengamos para siempre porque nosotros somos un pueblo que viene de mucha lucha y esfuerzo, sacrificio y sufrimiento y nos merecemos vivir la vida en paz con respeto”.

Luego reflexionó, “es importante que lo pensemos objetivamente y lo dejo planteado este tema para que cada uno reflexione o analice objetivamente. Además he escuchado todo este tiempo a muchos dirigentes políticos, yo tengo memoria, guardo los archivos inclusive de lo que dijeron los dirigentes, es de necios no reconocer que el gobernador Gerardo Morales tuvo la decisión y autoridad de reconquistar el orden y la paz social en Jujuy. Hay algunos trasnochados que discuten que el derecho constitucional de uno termina cuando empieza el del otro ciudadano”.

Manifestando seguidamente, “por eso yo soy coherente con lo que les voy a decir esta noche, porque yo todos estos años he venido reclamando de que se convoque a la reforma de la Constitución provincial de Jujuy, por eso yo vengo esta noche a pedirles que acompañemos la reforma constitucional, les pido que acompañemos y pido públicamente que cuando se constituya la convención sea abierta y participativa para que todos, cualquier ciudadano y organización civil, o representante de la sociedad de Jujuy pueda hacer llegar sus inquietudes o propuestas para esa reforma constitucional”.

A lo que agregó, “yo en toda mi vida tuve una actitud propositiva, por eso cuando se constituya la constitución después de las elecciones vamos a hacer llegar nuestras propuestas y una de las propuestas que voy a hacer llegar, va a ser que se incluya en el texto de la Constitución la obligatoriedad de construir en Jujuy la ciudad universitaria para que se logre un derecho de todos a la educación y logremos garantizar la igualdad de oportunidades en el campo educativo tanto en el nivel terciario y universitario, para que todos los jóvenes de Jujuy, del interior y la Capital quienes muchas veces por la falta de recursos económicos de sus padres no pueden estudiar la carrera de sus sueños y abandonan sus estudio o quedan frustrados, por eso voy a pedir, voy a trabajar y fundamentar sobre este proyecto que vengo trabajando hace muchos años ya que siendo diputado he presentado el proyecto de ley en la Nación”.

Prosiguió señalando Martiarena, “la hora exige dejar la mezquindad política y pensar Jujuy como la casa de todos para consagrar una nueva constitución que mire al futuro y permita el progreso social. No podemos dudar un instante cuando se trata de reafirmar la paz social, renovar la política, terminar con las reelecciones indefinidas, no solo de los cargos públicos, sino también de autoridades de organizaciones de la sociedad, reglamentar la protesta como derecho ciudadano, crear el consejo de la magistratura, eliminar el indulto en casos de corrupción y femicidios. No importa los agravios y difamaciones que recibamos de quienes desde la intolerancia cierran los debates, no permiten el disenso y pensar diferente y profundizan las grietas.

Refiriéndose sobre las garantías destacó, “el derecho a la protesta es un derecho como el derecho de huelga, pero debemos entender cómo debe ejercerse el derecho a protestar y como tiene que hacerse la protesta social, no tiene que ser como fueron aquellos años, cortando calles, rutas y perjudicando al que trabajaba que llegaba tarde y perdía la asistencia, el presentismo, rompiendo edificios. No es esa la forma civilizada de protestar, por eso es muy importante que se reglamente el derecho a protestar y algunos trasnochados por ahí quieren confundir al pueblo y están diciendo que la reforma va a quitar los derechos, no sean mentirosos, no se trata de eliminar ningún derecho al contrario, se trata de reglamentar la protesta porque hay que entender que el derecho de uno termina cuando comienza el derecho del otro ciudadano y en anarquía no se respetan los derechos”.

Finalmente José Luis Martiarena manifestó, “Jujuy es la bandera que nos convoca, es la bandera que nos une, es nuestra casa, nuestro hogar, tenemos los jujeños que dejar de lado nuestras diferencias y dejar de lado las cosas que nos pueden haber distanciado y enfrentado en el pasado, tenemos que darnos la mano, trabajemos juntos por un gran Jujuy, con trabajo, con educación, un Jujuy productivo con oportunidades para los jóvenes, un Jujuy que se realice permanente para que todos los hombres y mujeres de la provincia también se realicen permanentemente”.