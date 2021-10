Jornada Nacional de lucha de organizaciones sociales pidiendo trabajo y no planes sociales

En la misma solicitaron más asistencia a comedores, a merenderos y acceso a planes los sociales y con la consigna “no queremos planes, queremos trabajo”.

Organizaciones Sociales se movilizaron durante este jueves en horas de la mañana por calles céntricas de la Capital jujeña reclamando más asistencia alimentaria a comedores y merenderos de la provincia como así también acceso a planes de trabajo.

Leonela de FOL -Frente de Organizaciones en Lucha- comentó, “hoy nos juntamos para movilizar, como la vez pasada reclamando por distintas cuestiones, donde una de las cuestiones es que el 30 de septiembre en una de las últimas estadísticas del Indec los datos revelan numerosos alarmantes en el cual más del 40% de la población tiene pobreza, es uno de los temas que queremos recalcar en esta jornada que es un dato muy alarmante donde la mayoría de jóvenes y niños son pobres, hay mucha necesidad en el pueblo”.

Mientras que Mónica mencionó, “estamos acompañando a las organizaciones sociales, además quiero mencionar que hace un mes tuvimos una reunión con el Ministro Zabaleta para presentar un proyecto que apunta a ganar nuevos empleos a través de las obras públicas, la creación de viviendas, el cuidado del medio ambiente y las políticas públicas para revertir la violencia de género y hasta el momento no tenemos novedades, hay que dejarle de girar fondos al FMI, necesitamos plata para los merenderos porque hay algunos merendero que lo hacen a pulmón porque el gobierno no paga cómo debería y no hay plata, ni insumos, ni nada y los compañeros tienen que poner de su propio bolsillo para poder abastecer a los merenderos, en estos últimos tiempos se ha estado incrementando bastante los comedores y los merenderos pero el gobierno no se hace cargo ni manda insumos ni nada y como lo dije los compañeros tienen que poner de su propio bolsillo”.

Por otra parte Ailín otra representante de FOL destacó, “nosotros lo que exigimos principalmente en esta lucha y por lo que marchamos es trabajo genuino, basta de ajuste y precarización porque nos tenemos que ajustar a lo que nos da el gobierno, afuera el FMI y la deuda es con el pueblo y deben traer la plata para hacer obras públicas, así que estamos pidiendo trabajo genuino y para exigir respuestas al proyecto que presentamos donde los nuevos puestos de empleo sean a través de la obra pública, la creación de vivienda, el cuidado del medio ambiente y las políticas públicas para combatir la violencia de género y por las trabas que el gobierno está poniendo para el pago de los cupos pactados, porque hay varios compañeros que estamos trabajando y estamos esperando que nos salga nuestro plan y no estamos cobrando nada, asimismo por el retraso de los proyectos que están trabados y no pueden salir, por el incremento del alimento para las persona que asisten a nuestros comedores y merenderos que han aumentado, hay muchos niños y niñas, que algunos casos son a pulmón”.

Para finalizar la representante de Izquierda Latinoamericana expresó, “apoyamos completamente lo que las compañeras dijeron y la verdad que es inadmisible, además el gobierno está incumpliendo de forma sistemática con cuestiones básicas como el acceso al alimento de millones de personas que asisten a los comedores y merenderos, es inadmisible que sea el propio gobierno que plantee que no trabajamos cuando nosotros somos los únicos que estuvimos sosteniendo los comedores donde tenemos muchos niños, gente mayor, con discapacidad y la verdad que está pandemia fuimos los únicos que estuvimos cumpliendo nuestro rol social, sea en los merenderos o comedores, es por ello que salimos a las calles en una jornada nacional porque la deuda es con nosotros, fuera el FMI y la verdad que exigimos trabajo genuino, porque de un plan social no vive nadie, queremos trabajo y lamentablemente el gobierno no gestiona y uno tiene que salir a las calles a pedir un trabajo, no queremos planes queremos trabajo, que si bien no vivimos con un plan social es a lo que nos están acostumbrando, así que basta de ajuste y precarización porque la deuda es con el pueblo no con el FMI y es lamentable la situación pero el gobierno quiere eso que peleemos pobres contra pobres, pero si estamos en la calle no solo somos nosotros hay un gran número de personas que lamentablemente estamos sin trabajo entonces ese es el plan de gobierno enfrentarnos a nosotros los pobres con la otra parte que también es pobre”.