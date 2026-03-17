Jornada inclusiva de concientización por el “Día Mundial del Síndrome de Down” en Peatonal Belgrano

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una actividad de sensibilización abierta a la comunidad, con el objetivo de promover la inclusión y generar conciencia sobre esta condición genética.

La iniciativa es impulsada por el Ce.M.D.I.C. (Centro Municipal de Desarrollo Integral Comunitario), dependiente de la Dirección de Salud Integral y Género, área que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Humano. Desde la institución invitan a vecinos y vecinas a acercarse para informarse, reflexionar y participar de una propuesta pensada para reducir el estigma y la discriminación, fortaleciendo una sociedad más inclusiva.

En este sentido, se instalará un stand lúdico e informativo donde profesionales brindarán información, materiales de concientización y actividades participativas destinadas al público en general.

La jornada se desarrollará el viernes 20 de marzo, de 9 a 12 horas, en la Peatonal Belgrano, en pleno centro de la ciudad, con el propósito de acercar esta temática a toda la comunidad y fomentar el respeto por la diversidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y aprendizaje que permitan visibilizar los derechos de las personas con síndrome de Down, promoviendo su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.