Protesta por paritarias por parte de la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro

Por otra parte, fustigaron a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina al señalar que no cuentan con el apoyo cuando se realizan las paritarias a nivel provincial, como también prosiguen los reclamos salariales al gobierno provincial.

El referente Raúl Mamani de la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro comentó,” no sé el roll que cumple CTERA porque se reúne en representación de todos los docentes a nivel nacional pero después nos deja para que cada uno arregle como pueda en cada una de sus provincias y ese es el problema que tenemos hoy acá en Jujuy, donde en realidad convocaron a los dirigentes sindicales de ADEP y CEDEMS y a SADOP por ejemplo lo dejaron a fuera de las negociaciones cuando a nivel nacional SADOP entra en las negociaciones y acá no fue invitado”.

También criticó el referente, “lo paradójico es que acá invitan a Jorge Montero que ya tienen el mandato cumplido y no representa a la docencia de nivel secundario y superior, pero él se sienta en la mesa de negociación y no sabemos con qué propuesta va porque nosotros al igual que ADEP pedimos que se habrán las negociaciones internas, en ADEP tampoco se llamó a asamblea para discutir y llevar una propuesta real done nosotros realmente digamos esto es lo que necesitamos los docentes”.

Sobre la situación económica destacó, “por ejemplo el otro día salió en el INDEC que hay que ganar 100.000 pesos para no entrar en el nivel de pobreza y que trabajador gana ese dinero acá en la provincia de Jujuy son contados con los dedos de la mano los docentes que pueden cobrar ese monto porque tienen que tener las 36 horas, antigüedad, en el caso de la primaria 2 cargos, también hay muchos compañeros que tienen un tercer trabajo para llegar a fin de mes”.

Luego remarcó, “las paritarias acá en Jujuy nos parecen un circo porque el gobierno convocan pero después la decisión la termina tomando el mismo gobierno, a principios de año fue el 19 % de imposición ahora se maneja una cifra del 18 % que si uno suma las 2 no llega al 40% cuando sabemos que la inflación anual superara el 60% y eso no lo decimos nosotros los docentes de la corriente, sino que lo dicen los datos oficiales y lo que queremos es hacernos escuchar, a los docentes no nos representa Jorge Monteros”.

A su vez agregó, “que quede en claro que el mandato de Monteros se cumplió encima no llamo a elecciones para elegir a las nuevas autoridades lo que llevo a una situación escandalosa porque ahora parece que habrá 2 llamados a elecciones, uno salió el 4 de junio y la otra este sábado, entonces habrá otra convocada por parte de Monteros y vemos que el gobierno provincial lo está amparando por eso lo llama a la mesa de paritarias y también pareciera que el Ministerio de Trabajo de la Nación que regula las elecciones de los sindicatos también mandara veedores a esa elección y como vemos todo está en contra de los docentes, pero nosotros desde la corriente más allá de esta situación estamos buscando la unidad unificándonos en la lista Morena 31 con compañeros de la Marina Vilte, compañeros independientes, afiliados y nosotros de la Conti Santoro nos estaremos presentando en estas elecciones que son turbias porque la manejan los mismos sectores de siempre y nosotros queremos recuperar al CEDEMS que está quebrada de hace tiempo por donde la mires, para eso está en la manos de todos nosotros los docentes así recuperar el gremio y vuelva a ser lo que fue en algún momento como en la década de los 90 donde se hicieron muchas cosas sobre todo se defendieron los derechos que es lo que nos está faltando hoy porque está siendo avasallados por el gobierno particularmente el gobierno de Morales”.

Para finalizar expresó, “esté señor está ya hace 4 años, donde lo único que recibió la docencia de Jujuy es el avasallamiento de los derechos y hoy que están cobrando el aguinaldo a nosotros los docentes nos pagan de acuerdo a las cifras en blanco que la mitad de nuestro salario es en negro y cuando vamos a cobrar el aguinaldo es nada, es terrible la situación que vivimos y por donde miremos tenemos problemáticas, se caen las escuelas a pedazos, si queremos capacitarnos no hay cursos y todo esto lleva a una degradación profunda del sistema educativo que no solamente afecta al docente sino también afecta el estudiantado y a la familia, afecta a todo el sistema educativo por eso insisto con este mensaje para los compañeros que, cuando la inflación está por las nubes tenemos que luchar y cuando se avasallan los derechos el sindicato tiene que estar para defender los derechos y cuando se siente a negociar el farsante, usurpador del CEDEMS Monteros no solamente negocie para los afiliados sino para toda la comunidad docente por eso es importante recuperar al CEDEMS”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ