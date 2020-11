Jornada de protesta en San Pedro de Jujuy de la C.C.C.

Esta mañana integrantes de la Corriente Clasista y Combativa de la ciudad de San Pedro de Jujuy se movilizaron para hacer conocer sus reclamos.

El referente Dante Monzón, afirmo que la jornada de lucha dispuesta por la CCC a nivel nacional, está referida situación actual del país, como también de algunas inquietudes a nivel provincial como salario, ordenanzas y comedores.

Por otra parte señaló, “es una jornada de lucha tratando de respetar los protocolos correspondientes, apostando siempre cuidar la salud de los compañeros en este tiempo de pandemia, también hemos tenido jornada de lucha de forma virtual, pero como la situación no da para más hoy volvimos a las calles”.

El representante gremial agregó, “nosotros tenemos muchas propuestas tanto locales, como nacionales y seguimos aquí esperando a ser atendidos, tenemos bastantes cuestiones particulares, necesitamos que a nivel nacional se aprueba la ley de impuesto a la grandes ganancias y fortunas, pero como siempre hay quienes defienden que no se apruebe el impuesto, ya sea este gobierno como el anterior, lo que lo defienden son esa gente que se han llenado de plata, como gobernantes de Jujuy, que de manera de forma fraudulenta se llenan de plata hasta el día de hoy, es el principal objetivo de la jornada de lucha”.

Para continuar remarcó, “tenemos pedidos locales ya que el gobierno provincial ha recibido 500 mil millones de pesos depositados a inicio de su gestión y no han sido capaz de gestionar un pequeño monto para terminar las 28 casas de la organización”.

Por otra parte expresó, “seguimos con cuestiones de género, acá creen que por realizar unos cuantos videos del tema está resuelto pero no es así, porque a veces la casa de la mujer atiende más de 5 casos por cuestiones de género y la dejan aisladas a las compañeras, el trabajo que debería realizarlo el Estado, hay funcionarios que cobran buen sueldo por esto, pero no están ejerciendo su rol”.

Para finalizar comentó, “otro pedidos típico que venimos haciendo es de los merenderos que uno posee para darle de comer a mujeres, niños y ancianos, en donde el gobierno no nos prestan atención, ya que si no sos del partido político de ellos no les importa quién come y quien no, no vamos a quedar acá hasta que atiendan las necesidades que tenemos y si no volveremos las veces que sea necesaria”.