Jornada de prevención de consumos problemáticos en Alto Comedero

La décima edición de la Maratón 4K estuvo acompañada por talleres y stands informativos destinados a promover hábitos saludables y la prevención de los consumos problemáticos.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Salud Mental y Adicciones (USMA), llevó adelante una jornada integral de prevención y promoción destinada a estudiantes de escuelas secundarias de Alto Comedero.

La actividad incluyó la décima edición de la Maratón 4K y un espacio de reflexión sobre consumos problemáticos, organizado en conjunto con la Red Institucional y Comunitaria de Alto Comedero. Participaron alrededor de 800 estudiantes pertenecientes a diez establecimientos educativos de la zona.

La directora de la Unidad de Salud Mental y Adicciones, Eugenia García Wilde, explicó que la iniciativa buscó generar espacios de participación y aprendizaje para los jóvenes. “Esta jornada consiste en la décima edición de la Maratón 4K, pero también en una propuesta de prevención y promoción. En el marco del 26 de junio realizamos un taller de reflexión sobre los consumos problemáticos, destinado a estudiantes secundarios de Alto Comedero”, señaló.

La jornada comenzó con un taller participativo desarrollado mediante un juego interactivo de preguntas y respuestas sobre la temática. Posteriormente, los estudiantes realizaron el precalentamiento y participaron de la tradicional Maratón 4K.

Al finalizar el recorrido, los jóvenes visitaron más de treinta stands institucionales, donde recibieron asesoramiento e información sobre distintas temáticas vinculadas a la salud integral y los derechos.

Participaron organismos de salud, educación, municipio y organizaciones comunitarias, que brindaron orientación sobre salud sexual integral, prevención del VIH, violencia y problemáticas de género, bullying, grooming, cuidado del ambiente y otros servicios destinados a adolescentes.

Abordaje integral

García Wilde destacó que el abordaje de los consumos problemáticos requiere una mirada integral. “Sabemos que la droga no es el problema en sí, sino muchas veces aquello que viene a ocultar otras situaciones. Cuando se corre el foco de la sustancia aparecen problemáticas vinculadas a los vínculos, la familia, la inserción social y los proyectos de vida. Por eso es importante ofrecer a los adolescentes herramientas para reflexionar, tomar decisiones y conocer los recursos con los que cuentan”, expresó.

Finalmente, la funcionaria remarcó el trabajo articulado entre los distintos organismos que integran la Red Institucional y Comunitaria de Alto Comedero, destacando el compromiso conjunto para fortalecer las acciones de prevención, promoción de la salud y acompañamiento de las juventudes.