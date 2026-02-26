Jornada de prevención contra el dengue y descacharrado en el barrio Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del CIC Copacabana, formó parte del último operativo de descacharrado realizado en el sector de Alto Comedero, donde se encuentra emplazado el centro comunitario.

La jornada se desarrolló en el marco de un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Jujuy, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención contra el dengue en la ciudad.

Durante el operativo se recolectaron neumáticos y diversos elementos en desuso que pueden acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad. Esta intervención corresponde a la segunda etapa del plan que se ejecuta en el sector, donde la Municipalidad trabaja de manera coordinada con el gobierno provincial.

Para llevar adelante las tareas, la Provincia facilitó bateas de gran porte y tractores, además el municipio puso a disposición personal proveniente de la administración central, lo que permitió agilizar la recolección y el retiro de los elementos acumulados.

Desde el municipio destacaron la importancia del compromiso conjunto entre los distintos niveles del Estado y la comunidad, subrayando que la eliminación de recipientes que acumulen agua es una de las principales medidas para prevenir la proliferación del mosquito y reducir el riesgo de contagio de dengue.