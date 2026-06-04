Jorge y Sadir impulsan una convocatoria nacional para recuperar la ex Terminal de ómnibus

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó de la firma del convenio que dará inicio al Concurso Nacional de Anteproyectos para la refuncionalización de la ex Terminal de Ómnibus, ubicada en la intersección de calles Dorrego e Iguazú, una iniciativa impulsada de manera conjunta entre el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy.

El acuerdo fue suscripto por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir; el intendente Raúl Jorge, y el presidente del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy, Carlos Javier Cicero, institución que actuará como ente promotor del certamen.

Durante el acto, el intendente Jorge destacó la importancia de convocar a profesionales de todo el país para aportar ideas innovadoras destinadas a transformar uno de los espacios urbanos más estratégicos de la ciudad, “esta gran apuesta para nosotros significa continuar buscando las mejores ideas para el desarrollo de nuestra ciudad capital. Venimos hace un par de semanas de premiar concursos para celebrar los 100 años del puente Lavalle, donde hubo expresiones extraordinarias. Ya se terminó el concurso, tenemos un premio. Ahora viene la etapa de empezar a ver cómo podemos construir algo que sea transformador e importantísimo para la ciudad”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal resaltó que la iniciativa contempla también la relocalización de servicios provinciales que actualmente funcionan en el predio, con el objetivo de optimizar su operatividad, “con esta experiencia también vemos con el gobernador y creo que tiene una sabia decisión de configurar para el SAME una localización más práctica y directa para las funciones que cumple esta importante institución y esta dependencia gubernamental que necesita cuestiones específicas para ser más efectiva”, señaló.

En ese sentido, Jorge destacó que el proyecto forma parte del proceso de transformación urbana que la ciudad viene impulsando en los últimos años. “Esta iniciativa también permite fortalecer un eje en el que venimos trabajando desde hace tiempo, como el Paseo Pachamama y el Ascensor Urbano 1, que recientemente cumplió cinco años. Buscamos generar las mejores propuestas para transformar este espacio, que tiene una clara vocación de convertirse en un centro urbanístico capaz de potenciar el desarrollo de los barrios Mariano Moreno y Gorriti, y de toda San Salvador de Jujuy. Además, se trata de un punto estratégico para el turismo, ya que conecta y acerca a los visitantes a distintos sectores de la ciudad. Por eso creemos que es la mejor decisión para una localización tan importante y estratégica”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir ponderó el alcance del proyecto y la decisión de intervenir integralmente el sector, “para nosotros esto es muy importante para la ciudad, porque tenemos decidido intervenir, no solo lo que es la vieja terminal, como la llamamos, sino también todo el entorno, toda la zona”, sostuvo.

Asimismo, agregó, “es un punto tan importante de la ciudad, creo que merece esta atención. Lo mejor que podemos hacer es, justamente, un concurso de ideas; seguramente de ahí saldrá una excelente propuesta para toda la zona. Por supuesto, por otro lado, estudiar la relocalización del SAME, que ha quedado en un lugar con tanto tránsito que entendemos no es la mejor localización para la tarea que realiza diariamente. Voy a agradecer a los arquitectos que me acompañan, que son los constructores de este concurso; seguramente vamos a tener muchísimas expresiones y va a ser una tarea bastante difícil la selección final”.

A su turno, el presidente del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy, Carlos Javier Cicero, destacó el trabajo conjunto realizado para concretar la convocatoria, “solo palabras de agradecimiento para el intendente y el gobernador, con quienes estuvimos trabajando en la confección de este convenio. Nos pone muy contentos que podamos hacer otro concurso de anteproyectos, en este caso a nivel nacional, que es muy importante. No es fácil organizarlo, pero todos nos pusimos la meta de hacerlo. Así que muy feliz de que nuestra institución sea parte de esto.” explicó.

La convocatoria nacional buscará reunir propuestas arquitectónicas y urbanísticas innovadoras para la recuperación y puesta en valor de un sector emblemático de la capital jujeña, generando nuevas oportunidades de desarrollo urbano, integración territorial y fortalecimiento de los espacios públicos.