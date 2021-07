Jorge Rial regresa a la radio luego de cinco años: en qué emisora tendrá su programa

El periodista anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que volverá a la conducción, pero cambiando la pantalla chica por el éter.

Jorge Rial comenzará una nueva etapa en su extensa trayectoria periodística. El conductor confirmó por su cuenta oficial de Twitter que formará parte de la programación de Radio 10 (AM 710). Será un interesante desafío estar al frente de un ciclo por las tardes de la popular emisora.

“¡Bienvenido Jorge Rial a las tardes de Radio 10! Esto se va poniendo bueno”, publicaron desde la cuenta de la emisora, anunciando así la noticia de su incorporación a la grilla de programación. “¡¡¡Gracias!!!! Feliz de volver a la radiooooooo”, respondió el periodista, muy emocionado.

De esta manera, Rial se pondrá nuevamente frente a un micrófono en un estudio radial después de cinco años. Cabe recordar que en marzo de 2010 estuvo al frente de Ciudad Goti-k, en Radio La Red (AM 910). En aquel ciclo matinal se mezclaba la actualidad con la farándula y el humor. En mayo de 2016, el periodista dejó el programa.

Este 2021 ha sido un año muy especial para el periodista, ya que tomó la decisión de dar un paso al costado en Intrusos, el exitoso programa de espectáculos de América, luego de casi veinte años: fue Rial quien lo había fundado. Quedó en su reemplazo la dupla conformada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “No vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad: lo parí. Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse: estoy por cumplir 60″, había declarado en febrero pasado al anunciar su alejamiento definitivo del ciclo.

Buscando una nueva aventura en su carrera se puso al frente de TV Nostra, un formato completamente diferente de lo que venía haciendo en el canal de Palermo. “Será un programa de actualidad rabiosa, pura. Todo lo que pase en el día, en todos los ámbitos, pasará por el programa, aunque voy a hacer especial hincapié en la política. Y el político no se va a reír con nosotros: nosotros nos vamos a reír de él”, había asegurado en una entrevista con Teleshow antes de su debut el 5 de abril.

Semanas después Rial anunció que no seguiría al frente del ciclo televisivo. “Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa, o que sabe lo que el otro quiere. Pasa mucho en este medio y a veces nos enojamos y preferimos putear a la gente y echarle la culpa. Y la verdad, no es este el caso”, señaló el conductor al comienzo de un emotivo editorial de despedida el 28 de mayo.

Durante su discurso, dejó en claro que la decisión de terminar TV Nostra era suya y de nadie más. “Podría poner mil excusas, pero no hay”, reconoció y se refirió a cuestiones personales que lo afectaron durante el último tiempo. “Tuve mucho miedo durante la pandemia. Me hice un bollito, me sacó energía y no quiero poner en problema a mis compañeros, menos a la técnica de este programa que en realidad es hermoso y fue hecho con todos trabajadores de este canal”, señaló, antes de pedirles disculpas a ellos a sus compañeros y al público: “Les pido mil disculpas por haberlos decepcionado, no era mi intención”; agregó con los ojos vidriosos y se despidió con un hasta luego: “Nos veremos más adelante, me voy un tiempo de mi casa que es América y agradezco el trato. Gracias por estar ahí y nos vamos a volver a ver. No se van a librar tan fácil de mí”, finalizó.

Ese reencuentro se dará pronto. Pero en la radio.

(Infobae.com)