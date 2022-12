Jimena Barón se refirió a Juliana Díaz y la ex Gran Hermano 2022 le respondió con ironía

La actriz y cantante es una fiel seguidora del reality de Telefe e hizo un comentario que la joven apodada Tini contestó sin dudar

A menos de diez días de haber reingresado al reality de Telefe por votación de sus excompañeros, Juliana Díaz fue expulsada de Gran Hermano 2022. ¿El motivo? Aunque era condición sine qua non para su regreso a la casa que no contara nada de lo que había viso o escuchado afuera, la participante no pudo contenerse y dio detalles de varias cuestiones. Así que, tras varias advertencias, la producción del programa decidió sancionarla de la manera más dura.

Lo cierto es que, fiel seguidora y comentarista del reality, Jimena Barón quiso hacer una broma al respecto y publicó en su cuenta de Twitter: “Si algún día necesito confesar un secreto no se lo voy a contar a Juliana”.

Rápidamente, su posteo se viralizó por las redes sociales y llegó a oídos de la novia de Maximiliano Giudici, quien nuevamente fuera de competencia decidió contestarle con ironía. “Si algún día necesito un consejo de amor no te lo voy a pedir a vos”, dijo en un diálogo que el exhermanito Emiliano Boscatto replicó en Twitter. Y la respuesta de la actriz y cantante no se hizo esperar.

“Juliana, es lo primero coherente que decís, tal vez si usabas esta neurona para entender las reglas de GH no te expulsaban de la casa”, escribió Jimena reposteando el tuit de finalista de la edición de 2011. Y, obviamente, esto generó un verdadero revuelo entre los fanáticos del reality, que creyeron ver el comienzo de una guerra entre Díaz y Barón.

Sin embargo, para bajar los decibeles frente a los haters que parecieron tomarse demasiado en serio sus palabras, Jimena decidió escribir un nuevo tuit e invitar a la exhermanita a encontrarse con ella. “Las quiero a todas y amo GH. Cuando termine las invito a comer. A vos también Juliana porque a veces cuando te va como el culo en el amor, te juro que das unos consejos de puta madre. Queda el Twit. Es una cita. Feliz 2023″, escribió junto a un emojie de una estrella y un corazón.

“Estoy bien, un poquito angustiada pero bien”, le había dicho Juliana a Santiago del Moro en el Debate de este martes. Después de que le mostraran las repercusiones que había generado entre los hermanitos su abrupta salida, en la que ni siquiera le permitieron llevarse la valija con sus pertenencias, Tini hizo su descargo. “Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una previa sanción de la cual nunca me enteré”, comenzó diciendo la joven, que no había sido notificada de la decisión que la producción había anunciado el jueves pasado de no permitirle participar de la prueba del líder, no dejarla nominar y mandarla directamente a placa.

“No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo una primera sanción y no la expulsión directa. Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera”, señaló luego Juliana.

Y después se refirió al cordobés, quien lloró desconsoladamente tras su expulsión amenazó con abandonar el certamen. “Me parte el alma ver cómo quedó Maxi de afectado, nuevamente, por mi salida. Ojalá que no se vaya, que piense las cosas un poco más en frío. Me siento por ahí un poco responsable de eso y me angustia mucho”, dijo.

(TELESHOW)