Jey Mammon reaccionó sin filtro ante la pregunta de una periodista a la salida de su show: “Comprate una vida”

El humorista vivió un tenso momento con un movilero en Carlos Paz, donde se encuentra haciendo temporada de verano.

A la salida de su espectáculo en Carlos Paz, donde se encuentra haciendo temporada de verano, Jey Mammon reaccionó sin filtro ante la pregunta de un movilero de Mitre Live, el programa que conduce Juan Etchegoyen. Lejos de dejarlo pasar, el comunicador hizo eco en su programa radial de este tenso momento.

“Yo no sé qué le pasó a Jey con nuestro periodista, pero la verdad no me pareció una buena reacción la que tuvo con él, que solamente le hizo una consulta, quizás tiene algo contra este programa”, expresó Juan, antes de emitir la nota de la polémica al humorista.

“Antes de todo este comienzo, ¿tuviste temor, miedo, de lo que puede llegar a pasar, de la reacción del público ante toda la situación ya conocida?”, le preguntó Jorge Elena. “Lo menos que uno puede tener es temor de un público que te viene a elegir, es una pregunta… Con todo respeto te lo digo… Si te vienen a ver y a pagar una entrada o a elegirte, perdoname, me río, mirá si te van a venir a ver para reaccionar mal, sería medio absurdo”, respondió Jey, desconcertado.

El enojo de Jey Mammon con el cronista

Acto seguido, Jorge le preguntó a Jey si tiene miedo a un “escrache”.

“Estoy seguro de lo que no hice y lo que hice también, si vos sacás una entrada para ver a alguien y escracharlo, que se yó… Comprate una vida”.

“No tengo miedo a un escrache, pero a tu pregunta del público, sería como absurdo y en relación con la puerta o la calle, no tengo miedo. Le puede pasar a cualquier persona, pero yo no tengo miedo porque estoy seguro de quién soy. Estoy seguro de lo que no hice y lo que hice también, si vos sacás una entrada para ver a alguien y escracharlo, que se yó… Comprate una vida”, sentenció Jey, seguro de sí mismo.

(Ciudad Magazine)