JetSMART vuelve a Jujuy desde octubre

La línea aérea, que acumula 12 meses de crecimiento ininterrumpido, vuelve a conectar el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán con el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, fortaleciendo la conectividad aérea de la provincia y ampliando las opciones de viaje para residentes, turistas y viajeros de negocios.

A partir del 1° de octubre, los argentinos podrán disfrutar de esta nueva ruta de JetSMART que se suma a otros 14 destinos domésticos que se operan en Argentina. Los pasajes ya se encuentran a la venta desde $ 48.300 finales por tramo, con tasas e impuestos incluidos, en JetSMART.com y agencias de viaje.

JetSMART, la aerolínea ultra low cost con la flota más nueva de Sudamérica, y que en Argentina acumula al menos 12 meses de crecimiento ininterrumpido, anunció la reanudación de sus vuelos entre Buenos Aires y San Salvador de Jujuy, una ruta clave para la conectividad del Norte argentino que contribuye al desarrollo turístico, económico y productivo de la provincia.

Con esta incorporación, Jujuy se suma nuevamente a la red doméstica de JetSMART en Argentina, que alcanza así un total de 15 destinos nacionales y más de 18 rutas directas. Los pasajes ya están disponibles para viajar desde el 1° de octubre de 2026. La operación contará con un vuelo diario, de lunes a domingo, con horarios que parten de Buenos Aires al mediodía. Los pasajes se podrán adquirir por $ 48.300 pesos finales por tramo, incluyendo tasas e impuestos.

“Jujuy cuenta con una infraestructura aeroportuaria moderna, una de las terminales más nuevas del país, y es uno de los destinos con mayor atractivo y potencial de crecimiento de Argentina, tanto para el turismo como para los viajes vinculados a la actividad productiva y comercial”, señaló Federico Petazzi, Gerente Comercial de JetSMART en Argentina.

Entre los meses de enero y abril de 2026, el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán registró un promedio superior a los 38.000 pasajeros mensuales, según datos de ANAC.

“Observamos un cambio en las condiciones del contexto de mercado para retomar esta operación. Nuestro objetivo es seguir acercando la posibilidad de volar a más personas, con una propuesta basada en aviones modernos, puntualidad y tarifas accesibles”, agregó Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en Argentina.

“Siempre estamos analizando oportunidades de desarrollo comercial en Argentina, tanto para vuelos domésticos como internacionales, con la mirada puesta en continuar con nuestro plan regional, donde ya operamos con 54 aviones y servimos a más de 90 rutas en toda Sudamérica. Sumar nuevamente a Jujuy es otro paso importante en este camino”, señaló Víctor Mejía, Chief Commercial Officer de JetSMART.

“Estamos muy contentos del regreso de JetSMART a Jujuy y seguimos trabajando en sumar conectividad y competencia en la provincia”, señaló Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy, durante el anuncio en la casa de la provincia de Jujuy, donde también participó el Sr. Gobernador, Carlos Sadir.

En 2025, JetSMART se consolidó como la segunda línea aérea de Argentina, tanto por su oferta de vuelos domésticos como por su red internacional que conecta al país con distintos destinos de la región. Actualmente opera una flota de aeronaves Airbus A320 y A321, los aviones más modernos de la industria aerocomercial argentina. Más de 15 millones de pasajeros ya eligieron JetSMART para viajar por el país y Sudamérica.